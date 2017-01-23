KOPLAYER для Windows

KOPLAYER 1.4.1055

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание KOPLAYER 1.4.1055Описание   Скачать KOPLAYER 1.4.1055СКАЧАТЬ (309,99 Мб) Скриншоты KOPLAYER 1.4.1055Скриншоты (8)   Статистика KOPLAYER 1.4.1055Статистика   Отзывы о KOPLAYER 1.4.1055Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

KOPLAYER - эмулятор мобильной операционки Android, позволяющий запускать любые программы и приложения этой платформы на обычных компьютерах под управлением Windows. Теперь если вам захочется поиграть в игры, воспользоваться какой-то коммуникационной утилитой или просто протестировать новое Android-приложение, то совсем необязательно использовать свое реальное устройство.

Этот эмулятор позволяет полностью настраивать клавиатуру и мышь для имитации сенсорного управления, так что вы сами определяете какая кнопка за что отвечает. Конечно огромным преимуществом этого инструмента является высокая производительность по сравнению с обычным смартфоном, стабильность работы любого Android-приложения и улучшенная совместимость с запускаемыми программами.

Для установки новым программ вы можете воспользоваться как каталогом Google Play, так и запускать apk-файлы, указав приоритетной программой для их обработки этот эмулятор.

Из других возможностей можно выделить изменение ориентации экрана (горизонтальная, вертикальная), наличие кнопок для скриншотов и видеозахвата картинки экрана, подключение виртуальной камеры, регулировку разрешения экрана (вплоть до полноэкранного режима) и др. В общем, все достаточно просто, понятно, удобно - используйте по максимуму все возможности операционки Android даже без наличия соответствующего гаджета.

Что нового в KOPLAYER 1.4.1055?
  • Исправлены все известные ошибки
Скриншоты KOPLAYER:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)22 / 4 086
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе KOPLAYER

Андрей про KOPLAYER 1.4.1049 [08-11-2016]

Подтверждаю -эмулятор хорош,,,,НО тормоза включаются постоянно -испытывали на разных компах и стационарных и ноутах ....несчастные детские игры и те нормально не поиграть -особенно в играх рвёт звук -приходится даже отключать звук....глюки видео как то легче переносятся чем дребезжание и взвизгивание каждую минуту))))
| | Ответить

Вася про KOPLAYER 1.3.1046 [17-08-2016]

Лучше не обновляться. Предыдущая версия была стабильней. Эта же лагает люто. На i3-6300, с 8-мью гб оперативы, на минимальных настройках. Лучше уж Nox поставить.
5 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

KMPlayer

Opera

CheMax

WavePad

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

Google Earth

USDownloader

Snappy Driver Installer

Calibre

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

 
 