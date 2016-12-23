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Clash of Clans для Android

Clash of Clans 8.709.2 для Android

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Описание Clash of Clans 8.709.2 для AndroidОписание   Скачать Clash of Clans 8.709.2 для AndroidСКАЧАТЬ (68,62 Мб) Скриншоты Clash of Clans 8.709.2 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Clash of Clans 8.709.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clash of Clans 8.709.2 для AndroidОтзывы (0)  
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3.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.25 из 5
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Clash of Clans - станьте вождем маленького, но очень гордого и амбициозного клана и приведите его на вершину успеха в сражениях с другими кланами и игроками со всего мира.

В начале в вашем распоряжении лишь маленькая деревушка и горстка воинов, с помощью которых необходимо отбивать вражеские набеги и устраивать вылазки. Но накопив достаточно ресурсов можно построить настоящую неприступную крепость, а также нанять целую армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.

Можно объединяться с другими игроками в кланы, сражаться с враждебными кланами в эпических Войнах кланов, нанимать 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения, подбирать состав своей атакующей армии, наиболее эффективные заклинания, героев и клановых подкреплений. Деревню можно укрепить при помощи стен, пушек, башен, мортир, бомб, а также окружить смертоносными ловушками.

Кроме этого у игрока присутствует возможность сразиться с Королем Гоблинов в увлекательной кампании.

Что нового в Clash of Clans 8.709.2 для Android?
  • Уйма особых событий на подходе.
  • Новые уровни для героев, големов и многое другое.
  • Драконы и П.Е.К.К.А бьют быстрей.
  • Скидки и ускорения, все для вас! Встречайте Clash-Рождество.
Скриншоты Clash of Clans:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 838
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Clash of Clans

Admin

Отзывов о программе Clash of Clans 8.709.2 для Android пока нет, можете добавить...

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