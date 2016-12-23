Clash of Clans - станьте вождем маленького, но очень гордого и амбициозного клана и приведите его на вершину успеха в сражениях с другими кланами и игроками со всего мира.

В начале в вашем распоряжении лишь маленькая деревушка и горстка воинов, с помощью которых необходимо отбивать вражеские набеги и устраивать вылазки. Но накопив достаточно ресурсов можно построить настоящую неприступную крепость, а также нанять целую армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов.

Можно объединяться с другими игроками в кланы, сражаться с враждебными кланами в эпических Войнах кланов, нанимать 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения, подбирать состав своей атакующей армии, наиболее эффективные заклинания, героев и клановых подкреплений. Деревню можно укрепить при помощи стен, пушек, башен, мортир, бомб, а также окружить смертоносными ловушками.

Кроме этого у игрока присутствует возможность сразиться с Королем Гоблинов в увлекательной кампании.