Clash of Clans 8.709.2 для Android

3.25 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 3.25 из 5

5 Clash of Clans - станьте вождем маленького, но очень гордого и амбициозного клана и приведите его на вершину успеха в сражениях с другими кланами и игроками со всего мира. В начале в вашем распоряжении лишь маленькая деревушка и горстка воинов, с помощью которых необходимо отбивать вражеские набеги и устраивать вылазки. Но накопив достаточно ресурсов можно построить настоящую неприступную крепость, а также нанять целую армию из Варваров, Лучниц, Всадников на кабанах, Колдунов, Драконов и других могучих воинов. Можно объединяться с другими игроками в кланы, сражаться с враждебными кланами в эпических Войнах кланов, нанимать 18 уникальных видов боевых единиц с несколькими уровнями улучшения, подбирать состав своей атакующей армии, наиболее эффективные заклинания, героев и клановых подкреплений. Деревню можно укрепить при помощи стен, пушек, башен, мортир, бомб, а также окружить смертоносными ловушками. Кроме этого у игрока присутствует возможность сразиться с Королем Гоблинов в увлекательной кампании. Clash of Clans для iOS Что нового в Clash of Clans 8.709.2 для Android?

Уйма особых событий на подходе.

Новые уровни для героев, големов и многое другое.

Драконы и П.Е.К.К.А бьют быстрей.

