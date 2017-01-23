Memrise для Android

Memrise 2.9.3904 для Android

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Описание Memrise 2.9.3904 для AndroidОписание   Скачать Memrise 2.9.3904 для AndroidСКАЧАТЬ (17,31 Мб) Скриншоты Memrise 2.9.3904 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Memrise 2.9.3904 для AndroidСтатистика   Отзывы о Memrise 2.9.3904 для AndroidОтзывы (0)  
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Memrise - приложение для Android, где собраны тысячи видеозаписей носителей языка, которые помогут вам говорить так же, как это делают они. Кроме запоминания слов иностранного языка, также можно изучать термины математики,  химии, медицины и других наук, где надо запоминать большое количество новой информации. Содержит более 6000 курсов в разных областях: более 200 языков, история, география, получение водительских прав и др.

Приложение представляет собой онлайн платформу с использованием продвинутых техник работы с памятью, разработанных известным мастером запоминания, Эдом Куком. Это помогает пользователям запоминать информацию быстрее и более эффективно, чем при любом другом методе.

Система разработана таким образом, что идет постоянное тестирование запоминаемых слов. Причем тестирование идет разными способами: либо вы выбираете из нескольких предложенных вариантов, либо вас просят набрать слово на клавиатуре, либо составить фразу из разбросанных кусочков.

Для лучшего запоминания каждого слова или выражения создаются Мемы (Mems). Это может быть изображение - картинка, фотография, описание, примеры предложений, видео, все, что может помочь вам выстроить ассоциативный ряд для быстрого и надежного запоминания слова.

Особенности Memrise:

  • Научно обоснованная методика позволяет изучать 44 слов в час.
  • Различные игровые режимы тренируют разные аспекты памяти: визуальное изучение, повторение и закрепление, быстрое вспоминание и пр.
  • На выбор предлагаются тысячи лучших курсов английского языка, среди которых вы найдете подходящий именно "вашим" потребностям: TOEFL, IELTS, деловой английский, английский для начинающий и пр.
  • Все курсы совершенно бесплатны.
  • Адаптивная система ведет учет вашего изучения и помогает своевременно повторять пройденный материал.
  • Примеры предложений, аудио, видео.
Что нового в Memrise 2.9.3904 для Android?
  • несколько небольших, но очень важных технических неполадок.
Скриншоты Memrise:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 324
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки

Отзывы о программе Memrise

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Отзывов о программе Memrise 2.9.3904 для Android пока нет, можете добавить...

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