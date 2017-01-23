Memrise - приложение для Android, где собраны тысячи видеозаписей носителей языка, которые помогут вам говорить так же, как это делают они. Кроме запоминания слов иностранного языка, также можно изучать термины математики, химии, медицины и других наук, где надо запоминать большое количество новой информации. Содержит более 6000 курсов в разных областях: более 200 языков, история, география, получение водительских прав и др.

Приложение представляет собой онлайн платформу с использованием продвинутых техник работы с памятью, разработанных известным мастером запоминания, Эдом Куком. Это помогает пользователям запоминать информацию быстрее и более эффективно, чем при любом другом методе.

Система разработана таким образом, что идет постоянное тестирование запоминаемых слов. Причем тестирование идет разными способами: либо вы выбираете из нескольких предложенных вариантов, либо вас просят набрать слово на клавиатуре, либо составить фразу из разбросанных кусочков.

Для лучшего запоминания каждого слова или выражения создаются Мемы (Mems). Это может быть изображение - картинка, фотография, описание, примеры предложений, видео, все, что может помочь вам выстроить ассоциативный ряд для быстрого и надежного запоминания слова.

Особенности Memrise: