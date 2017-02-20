Alternate File Shredder для Windows

Alternate File Shredder 2.070

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Описание Alternate File Shredder 2.070Описание   Скачать Alternate File Shredder 2.070СКАЧАТЬ (909 Кб) Скриншоты Alternate File Shredder 2.070Скриншоты (2)   Статистика Alternate File Shredder 2.070Статистика   Отзывы о Alternate File Shredder 2.070Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Alternate File Shredder - простенький уничтожитель файлов, после чего восстановить их уже не удастся даже специализированным ПО. Если вы хотите навсегда избавиться от каких-то данных и их следов на своих носителях, то эта утилита сможет в этом помочь.

В программе нет сложных специфических настроек, все очень просто. Выберите отдельные файлы или целые папки для удаления и нажмите "Затереть файлы". Только будьте внимательны - если случайно в список попал нужный документ, то восстановить его уже не получится.

Из дополнительных настроек присутствует изменение количество проходов стирания (чем больше, тем надежнее, но и времени занимает больше), игнорирование защиты от записи, затирание имен файлов, изменение размеров файлов, замена информации случайными данными вместо нулей и др.

Также стоит отметить, что программа может не только удалять существующие файлы, но и затирать свободное пространство, для чего предусмотрена соответствующая кнопка.

Скриншоты Alternate File Shredder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 612
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Alternate File Shredder

Сергей про Alternate File Shredder 2.040 [13-11-2016]

Ну что можно сказать - первое впечатление очень неплохое! Не хуже чем Secure Eraser, или Eraser. Проверял на картинках - Recuva не смогла восстановить. Более продвинутыми программами не пробовал. Вполне показательно, что удалял используя всего 5 проходов! Рекомендую, тем более - что программа умеет всё то же, что и более именитые платные!!!
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