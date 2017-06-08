StereoPhotoView для Windows

StereoPhotoView 1.5.1

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Описание StereoPhotoView 1.5.1Описание   Скачать StereoPhotoView 1.5.1СКАЧАТЬ (37,27 Мб) Скриншоты StereoPhotoView 1.5.1Скриншоты (4)   Статистика StereoPhotoView 1.5.1Статистика   Отзывы о StereoPhotoView 1.5.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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StereoPhotoView - инструмент для просмотра и редактирования стереоскопических 3D-фотографий. Программа поддерживает работу со стереопарами в таких форматах как JPS и JPEG, MPO, а также раздельными файлами JPEG.

Стереопары в файлах JPS и JPEG - это обычные JPEG изображения, на которых расположено два ракурса рядом. Ракурсы могут располагаться следующим образом:

  • горизонтальная пара,
  • вертикальная пара,
  • анаморфная горизонтальная пара,
  • анаморфная вертикальная пара,
  • анаглиф (устаревший формат).

В горизонтальной паре ракурсы располагаются бок о бок, в вертикальной - один над другим. В горизонтальной анаморфной паре изображения сжаты в 2 раза по горизонтали, в вертикальной анаморфной - по вертикали. JPS файлы могут содержать метаданные, в которых указывается используемый тип стереопары. В этом случае программа автоматически определяет формат источника.

Файлы MPO содержат два раздельных JPEG изображения для левого и правого ракурса. Такие файлы должны автоматически определяться 3D телевизорами в качестве источника 3D изображения.

Доступно несколько вариантов отображения стереофотографий на экране:

  • моно - левый или правый ракурс (используется для отображения одного из ракурсов стерео изображения на обычном мониторе),
  • чересстрочный - привычный режим для 3D дисплеев, использующих поляризационною технологию разделения ракурсов, таких как 3D телевизоры и мониторы LG (можно просматривать 3D снимки не включая 3D режима дисплея, а просто надев 3D очки),
  • параллельная стереопара,
  • анаморфная стереопара.

Также это приложение позволяет редактировать значение параллакса - относительный сдвиг видов по горизонтали.

Что нового в StereoPhotoView 1.5.1?
  • Воспроизведение видео
  • Новые стерео форматы
Скриншоты StereoPhotoView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 364
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Фото
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Отзывы о программе StereoPhotoView

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