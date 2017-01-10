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ASUS Remote Link для Android

ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android

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Описание ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для AndroidОписание   Скачать ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для AndroidСКАЧАТЬ (8,62 Мб) Скриншоты ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для AndroidСтатистика   Отзывы о ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для AndroidОтзывы (0)  
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ASUS Remote Link - приложение для удаленного управления компьютером, которое превращает ваше мобильное устройство в терминал удаленного управления своим компьютером по Wi-Fi или Bluetooth. Программа позволяет получить доступ к удаленному рабочему столу или управлять слайдами презентации и музыкальным проигрывателем.

Прежде чем пользоваться приложением ASUS Remote Link, необходимо на ваш компьютер установить сервер ASUS Remote Link, а также удостовериться, что устройство подключено к ПК через Bluetooth или Wi-Fi.

Основные возможности ASUS Remote Link:

  • Наличие функции сенсорной клавиатуры с поддержкой мультисенсорных жестов.
  • Возможность управления слайдами.
  • Удаленное управление музыкальных файлов с помощью проигрывателя Windows Media Player.
  • Использование голосовых команд.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты ASUS Remote Link:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 687
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе ASUS Remote Link

Admin

Отзывов о программе ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android пока нет, можете добавить...

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