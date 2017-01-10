ASUS Remote Link - приложение для удаленного управления компьютером, которое превращает ваше мобильное устройство в терминал удаленного управления своим компьютером по Wi-Fi или Bluetooth. Программа позволяет получить доступ к удаленному рабочему столу или управлять слайдами презентации и музыкальным проигрывателем.

Прежде чем пользоваться приложением ASUS Remote Link, необходимо на ваш компьютер установить сервер ASUS Remote Link, а также удостовериться, что устройство подключено к ПК через Bluetooth или Wi-Fi.

Основные возможности ASUS Remote Link: