Canon Camera Connect - это приложение, которое позволяет передавать изображения, снятые совместимыми камерами Canon, на смартфон или планшет. С помощью этого приложения вы можете выполнять следующие действия:

Переносить и сохранять изображения: Вы можете передавать фотографии с камеры на свое устройство и сохранять их там для просмотра, редактирования или обмена.

Удаленное съемка в режиме просмотра на смартфоне: Вы можете подключиться к камере через Wi-Fi и использовать свое устройство в качестве удаленного экрана для просмотра изображения, а также для управления основными функциями камеры, такими как фокусировка и затвор.

Подключение к различным службам Canon: Приложение позволяет подключаться к различным сервисам Canon, таким как облачное хранилище Canon iMAGE GATEWAY или печать на принтерах Canon, чтобы делиться изображениями или распечатывать их непосредственно из приложения.

Приложение Canon Camera Connect поддерживает совместимые камеры Canon, которые имеют функцию Wi-Fi или Bluetooth. Оно также предоставляет дополнительные функции для некоторых моделей камер, такие как получение информации о местоположении и добавление ее к фотографиям, удаленное управление затвором через соединение Bluetooth и обновление микропрограммы камеры.