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Ассистент Дуся для Android

Ассистент Дуся 2.1.0 для Android

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Описание Ассистент Дуся 2.1.0 для AndroidОписание   Скачать Ассистент Дуся 2.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (23,13 Мб) Скриншоты Ассистент Дуся 2.1.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Ассистент Дуся 2.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ассистент Дуся 2.1.0 для AndroidОтзывы (1)  
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Ассистент Дуся - голосовой русскоязычный самообучающийся помощник для мобильных устройств на базе Android. Пользователь может создавать собственные функции любой сложности или же воспользоваться уже готовыми, предварительно скачав их из каталога Скриптов.

Голосовой ассистент может активироваться голосом, взмахом, встряхиванием, поднесением к уху, автоматически на экране блокировки, из панели уведомлений, с виджета, кнопки быстрого старта и кнопки гарнитуры или при помощи привычного «Окей Google».

Приложение предлагает огромное количество функций, как например звонки, сообщения, навигация, контакты, транспорт, записки, поиск мест, доступ к ВК, домашний кинотеатр, управление умным домом, Google календарь, заметки, погода, переводчик, новости, калькулятор, управление настройками и пр.

Кроме того присутствует возможность работы с bluetooth гарнитурами, озвучивание голосом уведомлений от других программ, встроенные подсказки и многое другое.

Что нового в Ассистент Дуся 2.1.0 для Android?
  • Значительно улучшена голосовая активация. Теперь она может работать даже при выключенном экране без подзарядки!
  • Интеграция с платформой умного дома OpenHAB 2
  • Теперь можно управлять голосовыми уведомлениями с помощью команд "Включи/Выключи голосовые уведомления"
  • Множество исправлений
Скриншоты Ассистент Дуся:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 564
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Ассистент Дуся

point про Ассистент Дуся 1.6.1 для Android [08-06-2016]

Только она не бесплатная!
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