BabyCam для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Arjona Software
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,33 Мб
|СКАЧАТЬ
BabyCam - полезное приложение для родителей, с помощью которого можно наблюдать за своим ребенком, используя для этого два телефона или планшета под управлением Android, подключенных к одной сети Wi-Fi или через WiFi Direct. Одно из устройств будет использоваться для записи ребенка, а другое - для родителей, чтобы увидеть ребенка.
Основные возможности BabyCam:
- Использование без подключения к Интернету через WiFi Direct.
- Возможность наблюдать за ребенком через телевизор с помощью Chromecast.
- Наблюдайте за своим малышом в веб-браузере вашего ПК, iPhone или iPad.
- Возможность слушать своего ребенка и разговаривать с малышом.
- Играйте колыбельные.
- Включение или отключение вспышки камеры, чтобы видеть ребенка при слабом освещении.
- Переключение между передней и задней камерой.
- Изменение масштаба.
- Регулировка громкости микрофонов.
- Включение ночного режима, чтобы не повредить глаза.
- Возможность следить с родительского девайса за уровнем заряда батареи детского устройства.
- Возможность делать снимки и видео ребенка.
- Подключение более одного устройства одновременно к камере ребенка.
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Отзывы о программе BabyCam
Admin
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