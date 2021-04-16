BabyCam для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,33 Мб
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BabyCam - полезное приложение для родителей, с помощью которого можно наблюдать за своим ребенком, используя для этого два телефона или планшета под управлением Android, подключенных к одной сети Wi-Fi или через WiFi Direct. Одно из устройств будет использоваться для записи ребенка, а другое - для родителей, чтобы увидеть ребенка.

Основные возможности BabyCam:

  • Использование без подключения к Интернету через WiFi Direct.
  • Возможность наблюдать за ребенком через телевизор с помощью Chromecast.
  • Наблюдайте за своим малышом в веб-браузере вашего ПК, iPhone или iPad.
  • Возможность слушать своего ребенка и разговаривать с малышом.
  • Играйте колыбельные.
  • Включение или отключение вспышки камеры, чтобы видеть ребенка при слабом освещении.
  • Переключение между передней и задней камерой.
  • Изменение масштаба.
  • Регулировка громкости микрофонов.
  • Включение ночного режима, чтобы не повредить глаза.
  • Возможность следить с родительского девайса за уровнем заряда батареи детского устройства.
  • Возможность делать снимки и видео ребенка.
  • Подключение более одного устройства одновременно к камере ребенка.
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