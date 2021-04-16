BabyCam - полезное приложение для родителей, с помощью которого можно наблюдать за своим ребенком, используя для этого два телефона или планшета под управлением Android, подключенных к одной сети Wi-Fi или через WiFi Direct. Одно из устройств будет использоваться для записи ребенка, а другое - для родителей, чтобы увидеть ребенка.

Основные возможности BabyCam: