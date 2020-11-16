MSI Afterburner для Android
5.00 из 5, всего оценок - 1
MSI Afterburner - мобильная версия самой популярной и широко используемой утилиты для разгона видеокарт, с помощью которой можно управлять видеокартой с помощью смартфона с операционной системой Android.
Приложение позволяет мониторить температуру, напряжение и скорость вращения вентиляторов, а также удаленно измерять частоту и напряжение графической карты ПК. Для подключения к ПК, необходимо подключить оба устройства к одной сети WiFi, а также установить на компьютер приложение RemoteServer.
Программа позволяет использовать мобильное устройство, чтобы следить за частотой/температурой/напряжениями в реальном времени и выполнять тонкую настройку ключевых параметров в соответствии со сценариями тестов. Геймеры могут также выполнять настройку карты прямо во время 3D игр, идущих на множестве экранов, достигая большей плавности, реалистичности действия и удерживая производительность на максимальном уровне.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MSI
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 7 | Статистика
|Размер:
|1,97 Мб
DroidCam Wireless Webcam 6.7.9
Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную беспроводную веб-камеру, позволяющая пользователям с легкостью общаться в Skype, Zoom, Google Hangouts и многих других программах. Подключение через WiFi или USB кабель
Remote Bot for Telegram - это удобное Android-приложение заинтересует в первую очередь тех пользователей, которые активно используют мессенджер Telegram. Программа позволяет отправлять/получать SMS, уведомлять о входящих сообщениях и пропущенных звонках
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте счета в пределах Украины. Пополнение мобильного телефона, оплата билетов на транспорт
Google Диск – с облачным хранилищем ваша информация никогда не потеряется и будет доступна с любого устройства. Фотографии, документы или другие файлы и папки можно разрешить просматривать другим пользователям. Находите данные по названию
ASUS Remote Link 1.2m.4.150730
ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и девайс. Используйте жесты для управления, если у вас есть ASUS ZenWatch
Мобильная версия приложения MSI Afterburner для управления видеокартой с помощью смартфона на базе Android. Позволяет следить за температурой ядра, тактовой частотой, скоростью вращения вентиляторов, а также управлять ключевыми параметрами видеокарты
Отзывы о программе MSI Afterburner
Admin
Отзывов о программе MSI Afterburner 1.1 пока нет, можете добавить...