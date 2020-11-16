MSI Afterburner - мобильная версия самой популярной и широко используемой утилиты для разгона видеокарт, с помощью которой можно управлять видеокартой с помощью смартфона с операционной системой Android.

Приложение позволяет мониторить температуру, напряжение и скорость вращения вентиляторов, а также удаленно измерять частоту и напряжение графической карты ПК. Для подключения к ПК, необходимо подключить оба устройства к одной сети WiFi, а также установить на компьютер приложение RemoteServer.

Программа позволяет использовать мобильное устройство, чтобы следить за частотой/температурой/напряжениями в реальном времени и выполнять тонкую настройку ключевых параметров в соответствии со сценариями тестов. Геймеры могут также выполнять настройку карты прямо во время 3D игр, идущих на множестве экранов, достигая большей плавности, реалистичности действия и удерживая производительность на максимальном уровне.