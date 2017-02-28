AlomWare Reset для Windows

AlomWare Reset 3.08.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AlomWare Reset 3.08.1Описание   Скачать AlomWare Reset 3.08.1СКАЧАТЬ (859 Кб) Скриншоты AlomWare Reset 3.08.1Скриншоты (3)   Статистика AlomWare Reset 3.08.1Статистика   Отзывы о AlomWare Reset 3.08.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AlomWare Reset - удобная во всех отношениях утилита, которая позволяет симулировать перезагрузку вашего ПК, всего за несколько секунд возвращая его в состояние как после загрузки операционки. Принцип работы инструмента состоит в закрытии всех активных окон, завершении работы программ и приложений, высвобождении оперативной памяти ПК, очистке временных файлов и буфера обмена, что и приводит к условной перезагрузке вашей машины. На все про все потребуется не более 10 секунд, в то время как обычная перезагрузка требует нескольких минут.

В качестве дополнительной опции в программе предусмотрено создание так называемых снимков системы: запоминается каждое текущее приложение, окно или процесс. После этого вы можете открывать новые программы и запускать дополнительные процессы, а чтобы "убить" их достаточно буквально одного щелчка мышки, восстановив сохраненный снимок.

В целом, AlomWare Reset действительно интересное и полезное приложение, позволяющее быстро обновлять состояние ПК.

Скриншоты AlomWare Reset:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 197
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе AlomWare Reset

Admin

Отзывов о программе AlomWare Reset 3.08.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

EMDB

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

PicturesToExe

Adobe Shockwave Player

Snappy Driver Installer

Free Download Manager

ParkControl

The Bat! Voyager

Weather Watcher Live

AIMP

SUMo

Light Alloy

USB Safely Remove

WavePad

Screamer Radio

XviD4PSP

ACDSee

Adguard

Connectify

 
 