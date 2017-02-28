AlomWare Reset - удобная во всех отношениях утилита, которая позволяет симулировать перезагрузку вашего ПК, всего за несколько секунд возвращая его в состояние как после загрузки операционки. Принцип работы инструмента состоит в закрытии всех активных окон, завершении работы программ и приложений, высвобождении оперативной памяти ПК, очистке временных файлов и буфера обмена, что и приводит к условной перезагрузке вашей машины. На все про все потребуется не более 10 секунд, в то время как обычная перезагрузка требует нескольких минут.

В качестве дополнительной опции в программе предусмотрено создание так называемых снимков системы: запоминается каждое текущее приложение, окно или процесс. После этого вы можете открывать новые программы и запускать дополнительные процессы, а чтобы "убить" их достаточно буквально одного щелчка мышки, восстановив сохраненный снимок.

В целом, AlomWare Reset действительно интересное и полезное приложение, позволяющее быстро обновлять состояние ПК.