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Secure File Deleter для Windows

Secure File Deleter 5.05

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Описание Secure File Deleter 5.05Описание   Скачать Secure File Deleter 5.05СКАЧАТЬ (2,43 Мб) Скриншоты Secure File Deleter 5.05Скриншоты (7)   Статистика Secure File Deleter 5.05Статистика   Отзывы о Secure File Deleter 5.05Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Secure File Deleter - удобный инструмент для надежного, безопасного и безвозвратного удаления файлов на компьютере. Как известно, существует множество программных решений для восстановления удаленных данных, что может угрожать вашей конфиденциальности, когда к компьютеру имеется общий доступ (например, рабочая машина).

Эта утилита позволяет не только очистить диск от следов удаляемых файлов, но и для большей надежности перезаписать стираемой место случайными символами в несколько проходов, переименовать сам файл или папку, удалить записи о расположении блоков файла, удалить временные метки и др.

Работать же с приложением очень легко. Предусмотрено 3 варианта удаления информации:

  • перетяните нужные файлы в окно программы (технология drag-ndrop),
  • перетяните нужные файлы на иконку приложения на рабочем столе (как в Корзину),
  • через контекстное меню Проводника, где в разделе "Отправить" появляется меню этого инструмента.

Не важно какой вариант вы выберите - все данные будут удалены без возможности восстановления. Так что если вы продаете свой ПК или отдельно жесткий диск, хотите стереть следы секретной информации и обезопасить свою приватность, то Secure File Deleter как нельзя лучше подходит для этих целей.

Доступные параметры безопасности:

  • 12 криптографических алгоритмов для обеспечения максимальной безопасности,
  • повторение перезаписи от 1 до 50 раз,
  • можно сделать удаляемый файл пустым,
  • можно переименовать файл, используя случайное имя, чтобы предотвратить понимание содержания файла,
  • удаление времени создания, модификации и последнего доступа к файлу.
Скриншоты Secure File Deleter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)5 / 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска

Отзывы о программе Secure File Deleter

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Отзывов о программе Secure File Deleter 5.05 пока нет, можете добавить...

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