Secure File Deleter - удобный инструмент для надежного, безопасного и безвозвратного удаления файлов на компьютере. Как известно, существует множество программных решений для восстановления удаленных данных, что может угрожать вашей конфиденциальности, когда к компьютеру имеется общий доступ (например, рабочая машина).
Эта утилита позволяет не только очистить диск от следов удаляемых файлов, но и для большей надежности перезаписать стираемой место случайными символами в несколько проходов, переименовать сам файл или папку, удалить записи о расположении блоков файла, удалить временные метки и др.
Работать же с приложением очень легко. Предусмотрено 3 варианта удаления информации:
- перетяните нужные файлы в окно программы (технология drag-ndrop),
- перетяните нужные файлы на иконку приложения на рабочем столе (как в Корзину),
- через контекстное меню Проводника, где в разделе "Отправить" появляется меню этого инструмента.
Не важно какой вариант вы выберите - все данные будут удалены без возможности восстановления. Так что если вы продаете свой ПК или отдельно жесткий диск, хотите стереть следы секретной информации и обезопасить свою приватность, то Secure File Deleter как нельзя лучше подходит для этих целей.
Доступные параметры безопасности:
- 12 криптографических алгоритмов для обеспечения максимальной безопасности,
- повторение перезаписи от 1 до 50 раз,
- можно сделать удаляемый файл пустым,
- можно переименовать файл, используя случайное имя, чтобы предотвратить понимание содержания файла,
- удаление времени создания, модификации и последнего доступа к файлу.