BeeBEEP - портативный мессенжер, позволяющий безопасно общаться и обмениваться файлами с друзьями по локальной сети. Для работы приложения сервер не нужен: все необходимые файлы уже есть в установочном пакете - просто скачайте, распакуйте и запустите программу.

Интерфейс мессенжера выполнен в знакомой и интуитивной понятной оболочке, так что настроить и использовать программу не составит труда. Из доступного функционала присутствуют все необходимые для каждого чат-приложения атрибуты: несколько статусов, общение один-на-один и в группах, ведение своего профиля, управление горячими клавишами, звуковое оповещение о новом сообщении, ведение истории переписки, обмен файлами, изменение шрифтов, набор забавных смайликов и др.

Особое внимание уделено безопасности мессенжера: весь передаваемый текст и данные шифруются алгоритмом AES. Функционал программы может быть расширен за счет использования дополнительных расширений.

В целом, BeeBEEP станет хорошим решением для организации общения в небольших закрытых группах - офисы компаний, домашняя сеть, интернет-кафе и пр.