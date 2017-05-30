BeeBEEP для Windows

BeeBEEP 4.0.0

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Описание BeeBEEP 4.0.0Описание   Скачать BeeBEEP 4.0.0СКАЧАТЬ (12,31 Мб) Скриншоты BeeBEEP 4.0.0Скриншоты (5)   Статистика BeeBEEP 4.0.0Статистика   Отзывы о BeeBEEP 4.0.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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BeeBEEP - портативный мессенжер, позволяющий безопасно общаться и обмениваться файлами с друзьями по локальной сети. Для работы приложения сервер не нужен: все необходимые файлы уже есть в установочном пакете - просто скачайте, распакуйте и запустите программу.

Интерфейс мессенжера выполнен в знакомой и интуитивной понятной оболочке, так что настроить и использовать программу не составит труда. Из доступного функционала присутствуют все необходимые для каждого чат-приложения атрибуты: несколько статусов, общение один-на-один и в группах, ведение своего профиля, управление горячими клавишами, звуковое оповещение о новом сообщении, ведение истории переписки, обмен файлами, изменение шрифтов, набор забавных смайликов и др.

Особое внимание уделено безопасности мессенжера: весь передаваемый текст и данные шифруются алгоритмом AES. Функционал программы может быть расширен за счет использования дополнительных расширений.

В целом, BeeBEEP станет хорошим решением для организации общения в небольших закрытых группах - офисы компаний, домашняя сеть, интернет-кафе и пр.

Скриншоты BeeBEEP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 191
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
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