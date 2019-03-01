VK Messenger - удобный десктопный мессенджер для обмена сообщениями ВКонтакте. Это официальное приложение от VK, как средство общения для тех, кто не готов отвлекаться на новости, но при этом хочет всегда оставаться на связи.

Создавайте чаты с друзьями и коллегами, обменивайтесь фотографиями и видеороликами, отправляйте документы и записывайте аудиосообщения. Вы сможете заниматься делом и не пропустите важное - сообщения будут всегда под рукой.

В приложении доступна вся функциональность обычных диалогов ВКонтакте.:

Сообщения. Общайтесь с друзьями и коллегами.

Групповые беседы. Обсуждайте новости компанией до 50 человек.

Фотографии. Прикрепляйте до 10 изображений к сообщению.

Аудиосообщения. Отправляйте голосовые сообщения.

Документы. Загружайте любые файлы размером до 200 МБ.

Для каждого диалога есть отдельное информационное окно, где отображается имя человека, его ник, а также все фотографии, которые вы когда-либо отправляли друг другу. Пользователя можно заблокировать, а также отключить уведомления о новых сообщениях.

Возможности приложения: