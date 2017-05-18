MEmu для Windows

MEmu 3.0.7

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Описание MEmu 3.0.7Описание   Скачать MEmu 3.0.7СКАЧАТЬ (329,99 Мб) Скриншоты MEmu 3.0.7Скриншоты (11)   Статистика MEmu 3.0.7Статистика   Отзывы о MEmu 3.0.7Отзывы (1)  
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4.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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MEmu - один из лучших эмуляторов операционной системы Android, который позволит вам насладиться всеми приложениями и играми этой мобильной платформы прямо на своем компьютере под управлением Windows. Теперь если вам хочется протестировать какую-то программу или просто поиграть в одну из множества увлекательнейших игр гугловской операционки, то необязательно даже иметь реальное устройство.

Этот эмулятор полностью настраивается на ваши предпочтения и потребности. Кроме регулировки опций самой системы Android, присутствуют дополнительные настройки, такие как выбор разрешения экрана (вплоть до полноэкранного), размещение панели навигации (сверху, снизу, скрывать), использование виртуальной клавиатуры, быстрое получение Root-прав и др. Удобно, что отдельно реализованы кнопки для скриншота, встряхивания, изменения ориентации экрана, очистки памяти, регулировки громкости.

Устанавливать новые приложения можно как из Google Play (нужен аккаунт гугл), так и используя apk-файл. Для второго варианта предусмотрена специальная кнопка на панели задач, либо же достаточно просто кликнуть два раза по самому файлу, и программа появится на экране виртуального девайса.

Если вы протестировали приложение и хотите иметь его на своем реальном устройство, то в MEmu для этого предусмотрели быстрый перенос через специальную кнопку на все той же панели задач: подключите свой смартфон или планшет к ПК через USB-кабель и дождитесь установки.

Стоит также отметить, что в эмуляторе доступна привязка "механической" клавиатуры ПК к определенным действиям на виртуальном устройстве: использование для управления крестовины AWDS, курсора для стрельбы, датчика гравитации и т.д., что значительно упростит игровой процесс, особенно в шутерах.

В целом, MEmu действительно удобный во всех отношениях эмулятор Android, который позволит вам полноценно использовать все преимущества и возможности этой операционки на обычном ПК.

Скриншоты MEmu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 2 947
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
 Программа MEmu отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MEmu

Антоська про MEmu 2.6.2 [21-07-2016]

Прога супер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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