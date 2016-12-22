Snaappy - стильный мессенжер от российских разработчиков, с помощью которого удобно общаться с друзьями в режиме реального времени. Основной фишкой этого чат-приложения является функция live-typing, позволяющая следить за набором текста собеседником, что дает возможность понять друг друга буквально с полуслова.

Тут вы сможете общаться один-на-один и в групповых чатах, использовать эмоциональные стикеры в виде забавных медвежат и даже совершать аудио и видео звонки в хорошем качестве.

Канал обмена данными надежно зашифрован, история переписки нигде не сохраняется. Более того, вы можете воспользоваться функцией исчезающих сообщений, чтобы вообще не переживать за утечку конфиденциальной и личной информации.

Из других особенностей стоит отметить ведения своего профиля, который является своеобразным журналом вашей активности, позволяя поделиться самыми яркими моментами жизни, выкладывать фотографии, публиковать интересные материалы и т.д.

Основные характеристики мессенжера: