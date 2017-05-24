Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием. Если при воспроизведении медиафайла, в игре, при общении с друзьями через коммуникационные приложения и т.д. вы не довольны текущей громкостью, хотя параметры динамиков установлены на полную мощность, то этот инструмент решит такую проблему.
После инсталляции программа размещает дополнительный динамик в трее, клик на который и откроет ползунок усиления. Установив подходящий уровень, вы сможете наслаждаться полноценным звучанием колонок вашего ПК или ноутбука. Для удобства предусмотрено управление горячими клавишами, которые можно настроить самостоятельно.
В целом, Sound Booster действительно полезный инструмент, который позволит по-новому услышать аудиосопровождение и звуки на вашем ПК.
Minilyrics - программа находит и отображает слова песни, которая в данный момент проигрывается вашим плеером. Синхронизирует текст песни, который выводится на экран,
Отзывы о программе Sound Booster
Dim про Sound Booster 1.2.95 [22-05-2017]
Прога хорошая,но платная. Есть ли какая бесплатная альтернатива ? | | Ответить
technik2396 про Sound Booster 1.2.95 [23-09-2016]
Спалил я аудиокодек в ноуте этой софтиной..полтора часа отработало и звук потух. Осторожнее, мальчики и девочки. Переустановка винды не помогла, нету звука ни в наушниках, ни в динамиках. 1 | | Ответить