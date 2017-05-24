Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием. Если при воспроизведении медиафайла, в игре, при общении с друзьями через коммуникационные приложения и т.д. вы не довольны текущей громкостью, хотя параметры динамиков установлены на полную мощность, то этот инструмент решит такую проблему.

После инсталляции программа размещает дополнительный динамик в трее, клик на который и откроет ползунок усиления. Установив подходящий уровень, вы сможете наслаждаться полноценным звучанием колонок вашего ПК или ноутбука. Для удобства предусмотрено управление горячими клавишами, которые можно настроить самостоятельно.

В целом, Sound Booster действительно полезный инструмент, который позволит по-новому услышать аудиосопровождение и звуки на вашем ПК.