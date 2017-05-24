Sound Booster для Windows

Sound Booster 1.7.317

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Описание Sound Booster 1.7.317Описание   Скачать Sound Booster 1.7.317СКАЧАТЬ (6,91 Мб) Скриншоты Sound Booster 1.7.317Скриншоты (3)   Статистика Sound Booster 1.7.317Статистика   Отзывы о Sound Booster 1.7.317Отзывы (6)  
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3.10 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.10 из 5
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Sound Booster – утилита, способная усилить громкость звука в операционной системе до 500% по сравнению с обычным звучанием. Если при воспроизведении медиафайла, в игре, при общении с друзьями через коммуникационные приложения и т.д. вы не довольны текущей громкостью, хотя параметры динамиков установлены на полную мощность, то этот инструмент решит такую проблему.

После инсталляции программа размещает дополнительный динамик в трее, клик на который и откроет ползунок усиления. Установив подходящий уровень, вы сможете наслаждаться полноценным звучанием колонок вашего ПК или ноутбука. Для удобства предусмотрено управление горячими клавишами, которые можно настроить самостоятельно.

В целом, Sound Booster действительно полезный инструмент, который позволит по-новому услышать аудиосопровождение и звуки на вашем ПК.

Скриншоты Sound Booster:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программы14 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 10 791
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты, Плагины
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Отзывы о программе Sound Booster

Dim про Sound Booster 1.2.95 [22-05-2017]

Прога хорошая,но платная. Есть ли какая бесплатная альтернатива ?
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technik2396 про Sound Booster 1.2.95 [23-09-2016]

Спалил я аудиокодек в ноуте этой софтиной..полтора часа отработало и звук потух. Осторожнее, мальчики и девочки. Переустановка винды не помогла, нету звука ни в наушниках, ни в динамиках.
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Я про Sound Booster 1.2.95 [04-07-2016]

Хорошая прога. Советую.
1 | | Ответить

Виктор в ответ Я про Sound Booster 1.2.95 [20-01-2017]

Прога отстой, ставя выше уровень звука начинает хрипеть как свинья.
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алекс про Sound Booster 1.2.95 [20-05-2016]

реально работает
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Аз Есьм про Sound Booster 1.2.95 [15-04-2016]

20 баксов за это гавно?
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