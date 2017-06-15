PrinterShare - очень удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет печатать документы (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлы, письма Gmail, документы из Google Drive, фотографии, контакты, календарь, sms/mms, списки звонков и веб страниц непосредственно с мобильного устройства.
Основные возможности:
Печать документов (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлов, писем Gmail, документов из Google Drive, фотографий, контактов, календаря, sms/mms, списков звонков и веб страниц.
Печать тестовой страницы, позволяющая определить совместимость программы с принтером.
Печать с некоторыми ограничениями на беспроводные (WiFi, Bluetooth) и подключенные по USB-OTG принтеры.
Прямая печать на Wi-Fi и Bluetooth принтеры (без ПК) (PRO-версия).
Печать на Windows (SMB/CIFS) или Mac принтеры, находящиеся в общем доступе.
Печать без ограничений числа страниц на принтеры через интернет (PRO-версия, в бесплатной версии доступна печать 20 страниц).
Печатать через Google Cloud Print (включая сохранение в формате PDF).