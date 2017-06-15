PrinterShare для Android

PrinterShare 11.9.5 для Android

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Описание PrinterShare 11.9.5 для AndroidОписание   Скачать PrinterShare 11.9.5 для AndroidСКАЧАТЬ (2,22 Мб) Скриншоты PrinterShare 11.9.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика PrinterShare 11.9.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о PrinterShare 11.9.5 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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PrinterShare - очень удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет печатать документы (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлы, письма Gmail, документы из Google Drive, фотографии, контакты, календарь, sms/mms, списки звонков и веб страниц непосредственно с мобильного устройства.

Основные возможности:

  • Печать документов (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлов, писем Gmail, документов из Google Drive, фотографий, контактов, календаря, sms/mms, списков звонков и веб страниц.
  • Печать тестовой страницы, позволяющая определить совместимость программы с принтером.
  • Печать с некоторыми ограничениями на беспроводные (WiFi, Bluetooth) и подключенные по USB-OTG принтеры.
  • Прямая печать на Wi-Fi и Bluetooth принтеры (без ПК) (PRO-версия).
  • Печать на Windows (SMB/CIFS) или Mac принтеры, находящиеся в общем доступе.
  • Печать без ограничений числа страниц на принтеры через интернет (PRO-версия, в бесплатной версии доступна печать 20 страниц).
  • Печатать через Google Cloud Print (включая сохранение в формате PDF).
Скриншоты PrinterShare:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 391
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечать
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Отзывы о программе PrinterShare

Александр про PrinterShare 11.3.0 для Android [28-02-2017]

печать идёт а на выходе чистая страница андроид 6ю0ю1
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