Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 PrinterShare - очень удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет печатать документы (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлы, письма Gmail, документы из Google Drive, фотографии, контакты, календарь, sms/mms, списки звонков и веб страниц непосредственно с мобильного устройства. Основные возможности: Печать документов (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлов, писем Gmail, документов из Google Drive, фотографий, контактов, календаря, sms/mms, списков звонков и веб страниц.

Печать тестовой страницы, позволяющая определить совместимость программы с принтером.

Печать с некоторыми ограничениями на беспроводные (WiFi, Bluetooth) и подключенные по USB-OTG принтеры.

Прямая печать на Wi-Fi и Bluetooth принтеры (без ПК) (PRO-версия).

Печать на Windows (SMB/CIFS) или Mac принтеры, находящиеся в общем доступе.

Печать без ограничений числа страниц на принтеры через интернет (PRO-версия, в бесплатной версии доступна печать 20 страниц).

Печатать через Google Cloud Print (включая сохранение в формате PDF).