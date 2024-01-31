Minuum для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Печать
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 277 | Статистика
Размер:46,42 Мб
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Minuum - минималистичная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает доступом к буферу обмена, предоставляет более точное перемещение курсора, словарь и тезаурус, что делает процесс набора текста максимально комфортным и приятным.

Традиционная QWERTY-клавиатура превращается в ленту, так что на каждой кнопке получается по три буквы, что позволяет максимально освободить экран и увеличить рабочее пространство.

Присутствует возможность изменять раскладку клавиатуры, имеются инструменты для редактирования текста, поддерживается голосовой набор, поддерживается большое количество смайликов (более 850) и многое другое.

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