Minuum - минималистичная экранная клавиатура для Android-смартфонов и планшетов, которая обладает доступом к буферу обмена, предоставляет более точное перемещение курсора, словарь и тезаурус, что делает процесс набора текста максимально комфортным и приятным.

Традиционная QWERTY-клавиатура превращается в ленту, так что на каждой кнопке получается по три буквы, что позволяет максимально освободить экран и увеличить рабочее пространство.

Присутствует возможность изменять раскладку клавиатуры, имеются инструменты для редактирования текста, поддерживается голосовой набор, поддерживается большое количество смайликов (более 850) и многое другое.