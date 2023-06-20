RawBT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|402d
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|8,9 Мб
RawBT - это приложение, которое предоставляет службу печати на мобильных устройствах.
Возможности программы RawBT:
- Работа как стандартная служба печати: Вы можете использовать RawBT в качестве службы печати на своем устройстве. Например, если вы хотите распечатать HTML-страницу из Google Chrome, вы можете выбрать опцию "Печать", а затем выбрать принтер "RawBT".
- Печать файлов из браузера: Если на веб-странице есть ссылка на файлы форматов .txt, .prn или .pdf, а также изображения форматов .png, .jpg или .bmp, вы можете выбрать опцию открыть их с помощью RawBT. Файлы будут скачаны и автоматически распечатаны.
- Печать картинок: Вы можете выбрать несколько картинок в стандартной галерее вашего устройства и отправить их на печать, поделившись ими с RawBT. Поддерживается как черно-белая, так и цветная печать.
- Расширенная поддержка принтеров: RawBT поддерживает разные модели принтеров и позволяет печатать различными командами, такими как GS v 0, ESC * 3, GS *, и другими. Это расширяет совместимость с разными принтерами.
- Различные размеры бумаги: Приложение поддерживает множество новых размеров бумаги, включая 58 мм, 80 мм и 110 мм. Это позволяет выбрать более подходящий размер для вашей печати.
- Запоминание параметров печати: RawBT запоминает параметры печати и предлагает их по умолчанию при следующей печати, что делает процесс более удобным.
- Печать текстовых файлов: Приложение позволяет печатать текстовые файлы, включая файлы с расширением .prn, которые передаются на принтер "как есть". Файлы других типов выполняют перекодировку из UTF-8 в указанную в настройках кодировку перед печатью.
- Печать различных типов файлов: Вы можете распечатывать картинки, тексты и PDF-файлы с помощью RawBT. Приложение предоставляет соответствующие пункты меню для выбора файлов для печати.
- Печать из приложений: RawBT позволяет печатать из других приложений на вашем
- устройстве. Например, вы можете печатать чеки из приложения Сбербанк Онлайн, сохраняя чек в виде картинки и отправляя его в RawBT для печати.
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