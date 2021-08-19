NokoPrint для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Albafate
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|5,05 Мб
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NokoPrint - удобное приложение, которое позволяет печатать документы, фотографии, PDF-файлы, счета, квитанции, посадочные талоны и пр., и делиться ими с друзьями и близкими.
Присутствует возможность печатать изображения, фотографии, веб-страницы, PDF-документы и документы Microsoft Office на любом принтере с подключением через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Поддерживается широкий спектр различных принтеров, включая HP Officejet, HP LaserJet, Canon PIXMA, Canon LBP, Canon MF, Epson Artisan, Epson WorkForce, Epson Stylus, Brother MFC, Brother DCP, Brother HL, Samsung ML, Samsung SCX, Samsung CLP, Xerox Phaser, Xerox WorkCentre, Xerox DocuPrint, а также Dell, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba, OKI и др.
Основные возможности NokoPrint:
- Печать прямо с телефона или планшета Android практически на любом струйном, лазерном принтере или термопринтере.
- Печать фотографий и изображений (JPG, PNG, GIF, WEBP).
- Печать PDF-файлов и документов Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint.
- Печать нескольких изображений на странице.
- Печать сохраненных файлов, вложений электронной почты (PDF, DOC, XLS, PPT, TXT) и файлов с Google Диска и других облачных сервисов.
- Печать веб-сайтов (HTML-страниц), доступных через встроенный веб-браузер.
- Печать на принтерах, подключенных по Wi-Fi, Bluetooth и USB OTG.
- Интеграция с другими приложениями через меню "Печать" и "Поделиться".
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