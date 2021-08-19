NokoPrint - удобное приложение, которое позволяет печатать документы, фотографии, PDF-файлы, счета, квитанции, посадочные талоны и пр., и делиться ими с друзьями и близкими.

Присутствует возможность печатать изображения, фотографии, веб-страницы, PDF-документы и документы Microsoft Office на любом принтере с подключением через Wi-Fi, Bluetooth или USB. Поддерживается широкий спектр различных принтеров, включая HP Officejet, HP LaserJet, Canon PIXMA, Canon LBP, Canon MF, Epson Artisan, Epson WorkForce, Epson Stylus, Brother MFC, Brother DCP, Brother HL, Samsung ML, Samsung SCX, Samsung CLP, Xerox Phaser, Xerox WorkCentre, Xerox DocuPrint, а также Dell, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba, OKI и др.

Основные возможности NokoPrint: