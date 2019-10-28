Mopria Print Service - приложение, которое позволяет отправлять документы с вашего мобильного устройства на сертифицированные принтеры и МФУ Mopria марок Brother, Canon, DEVELOP, Epson, Fuji Xerox, Gestetner, HP, Infotec, Konica Minolta, Kyocera, Lanier, Lenovo, Lexmark, NEC, NRG, Pantum, RICOH, Samsung, Savin, Sharp, TA Triumph Adler-UTAX, Toshiba и Xerox.

С помощью программы можно печатать фотографии, веб-страницы и документы, просто подключив свое мобильное устройство к сертифицированному принтеру Mopria по беспроводной сети или Wi-Fi Direct. Присутствует возможность изменять параметры печати, такие как цвет, число копий, возможности двусторонней печати, размер бумаги, диапазон страниц, тип носителя и ориентация бумаги. Доступны дополнительные возможности перфорирования, печати буклетов, сшивания, печати с защитой PIN-кодом, аутентификации пользователей и учета.

Программа также позволяет пользователям отправлять документы на печать при помощи функции Share («Поделиться») прямо из популярных приложений, таких как Facebook, Flipboard, LinkedIn, Twitter и Pinterest, что дополнительно облегчает печать.