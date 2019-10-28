Mopria Print Service для Android

Mopria Print Service 2.9.8 для Android

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Описание Mopria Print Service 2.9.8 для AndroidОписание   Скачать Mopria Print Service 2.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (13,07 Мб) Скриншоты Mopria Print Service 2.9.8 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Mopria Print Service 2.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mopria Print Service 2.9.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Mopria Print Service - приложение, которое позволяет отправлять документы с вашего мобильного устройства на сертифицированные принтеры и МФУ Mopria марок Brother, Canon, DEVELOP, Epson, Fuji Xerox, Gestetner, HP, Infotec, Konica Minolta, Kyocera, Lanier, Lenovo, Lexmark, NEC, NRG, Pantum, RICOH, Samsung, Savin, Sharp, TA Triumph Adler-UTAX, Toshiba и Xerox.

С помощью программы можно печатать фотографии, веб-страницы и документы, просто подключив свое мобильное устройство к сертифицированному принтеру Mopria по беспроводной сети или Wi-Fi Direct. Присутствует возможность изменять параметры печати, такие как цвет, число копий, возможности двусторонней печати, размер бумаги, диапазон страниц, тип носителя и ориентация бумаги. Доступны дополнительные возможности перфорирования, печати буклетов, сшивания, печати с защитой PIN-кодом, аутентификации пользователей и учета.

Программа также позволяет пользователям отправлять документы на печать при помощи функции Share («Поделиться») прямо из популярных приложений, таких как Facebook, Flipboard, LinkedIn, Twitter и Pinterest, что дополнительно облегчает печать.

Mopria Print Service
Mopria Print Service
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПечать
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Отзывы о программе Mopria Print Service

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