PrinterShare для Android

Описание
Отзывы
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.14.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Печать
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 228 | Статистика
Размер:3,03 Мб
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PrinterShare - очень удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет печатать документы (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлы, письма Gmail, документы из Google Drive, фотографии, контакты, календарь, sms/mms, списки звонков и веб страниц непосредственно с мобильного устройства.

Основные возможности:

  • Печать документов (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлов, писем Gmail, документов из Google Drive, фотографий, контактов, календаря, sms/mms, списков звонков и веб страниц.
  • Печать тестовой страницы, позволяющая определить совместимость программы с принтером.
  • Печать с некоторыми ограничениями на беспроводные (WiFi, Bluetooth) и подключенные по USB-OTG принтеры.
  • Прямая печать на Wi-Fi и Bluetooth принтеры (без ПК) (PRO-версия).
  • Печать на Windows (SMB/CIFS) или Mac принтеры, находящиеся в общем доступе.
  • Печать без ограничений числа страниц на принтеры через интернет (PRO-версия, в бесплатной версии доступна печать 20 страниц).
  • Печатать через Google Cloud Print (включая сохранение в формате PDF).
Что нового в PrinterShare 12.14.10?
  • Исправление ошибок и улучшения
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Отзывы о программе PrinterShare

Александр про PrinterShare 11.3.0 для Android [28-02-2017]

печать идёт а на выходе чистая страница андроид 6ю0ю1
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