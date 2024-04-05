PrinterShare для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.14.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mobile Dynamix
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 228 | Статистика
|Размер:
|3,03 Мб
|СКАЧАТЬ
PrinterShare - очень удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое позволяет печатать документы (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлы, письма Gmail, документы из Google Drive, фотографии, контакты, календарь, sms/mms, списки звонков и веб страниц непосредственно с мобильного устройства.
Основные возможности:
- Печать документов (DOC, XLS, PPT, TXT), PDF файлов, писем Gmail, документов из Google Drive, фотографий, контактов, календаря, sms/mms, списков звонков и веб страниц.
- Печать тестовой страницы, позволяющая определить совместимость программы с принтером.
- Печать с некоторыми ограничениями на беспроводные (WiFi, Bluetooth) и подключенные по USB-OTG принтеры.
- Прямая печать на Wi-Fi и Bluetooth принтеры (без ПК) (PRO-версия).
- Печать на Windows (SMB/CIFS) или Mac принтеры, находящиеся в общем доступе.
- Печать без ограничений числа страниц на принтеры через интернет (PRO-версия, в бесплатной версии доступна печать 20 страниц).
- Печатать через Google Cloud Print (включая сохранение в формате PDF).
- Исправление ошибок и улучшения
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Отзывы о программе PrinterShare
Александр про PrinterShare 11.3.0 для Android [28-02-2017]
печать идёт а на выходе чистая страница андроид 6ю0ю1
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