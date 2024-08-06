PrintHand Мобильная Печать — это удобное приложение для печати документов и изображений с мобильного устройства через Wi-Fi или Bluetooth напрямую, без необходимости использования компьютера. Приложение предоставляет возможность печати широкого спектра документов и файлов, включая офисные документы, текстовые файлы, фотографии, веб-страницы и многое другое.

PrintHand поддерживает печать на принтерах Windows и Mac, к которым открыт общий доступ через механизмы Windows Workgroup или Active Directory, а также позволяет печатать напрямую по USB кабелю с устройств под управлением Android 4.0 и выше. Кроме того, пользователи могут установить бесплатные клиенты для Mac и PC, скачав их с сайта printhand.com, чтобы печатать, используя драйвер принтера, установленный на компьютере.

Основные функции PrintHand включают возможность печати документов и файлов из различных облачных сервисов, таких как Google Диск, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud и SugarSync. Приложение также поддерживает печать содержимого из таких приложений, как Evernote, и позволяет распечатывать контакты, события из календаря, список звонков и сообщения SMS/MMS. PrintHand автоматически обнаруживает принтеры и помогает сконфигурировать их подключение для оптимальной работы, что делает процесс печати быстрым и простым.

Основные возможности PrintHand: