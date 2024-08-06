PrintHand для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:13.8.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Печать
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11.2 Мб
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PrintHand Мобильная Печать — это удобное приложение для печати документов и изображений с мобильного устройства через Wi-Fi или Bluetooth напрямую, без необходимости использования компьютера. Приложение предоставляет возможность печати широкого спектра документов и файлов, включая офисные документы, текстовые файлы, фотографии, веб-страницы и многое другое.

PrintHand поддерживает печать на принтерах Windows и Mac, к которым открыт общий доступ через механизмы Windows Workgroup или Active Directory, а также позволяет печатать напрямую по USB кабелю с устройств под управлением Android 4.0 и выше. Кроме того, пользователи могут установить бесплатные клиенты для Mac и PC, скачав их с сайта printhand.com, чтобы печатать, используя драйвер принтера, установленный на компьютере.

Основные функции PrintHand включают возможность печати документов и файлов из различных облачных сервисов, таких как Google Диск, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud и SugarSync. Приложение также поддерживает печать содержимого из таких приложений, как Evernote, и позволяет распечатывать контакты, события из календаря, список звонков и сообщения SMS/MMS. PrintHand автоматически обнаруживает принтеры и помогает сконфигурировать их подключение для оптимальной работы, что делает процесс печати быстрым и простым.

Основные возможности PrintHand:

  • Печать офисных документов (MS Word, Excel, PowerPoint, PDF)
  • Печать текстовых файлов и других распространенных форматов
  • Печать фотографий и изображений
  • Печать веб-страниц и электронной почты, включая вложения
  • Печать документов и файлов из облачных сервисов (Google Диск, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud, SugarSync)
  • Печать списка звонков, SMS и MMS (для устройств с поддержкой звонков и мгновенных сообщений)
  • Печать событий из приложения Календарь
  • Печать контактов
  • Печать альбомов из Facebook
  • Печать содержимого сторонних совместимых приложений
  • Печать на принтерах Windows и Mac с общим доступом
  • Прямая печать по USB кабелю с устройств на Android 4.0+
  • Автоматическое обнаружение и конфигурация принтеров
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