PrintHand для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PrintHand
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11.2 Мб
|СКАЧАТЬ
PrintHand Мобильная Печать — это удобное приложение для печати документов и изображений с мобильного устройства через Wi-Fi или Bluetooth напрямую, без необходимости использования компьютера. Приложение предоставляет возможность печати широкого спектра документов и файлов, включая офисные документы, текстовые файлы, фотографии, веб-страницы и многое другое.
PrintHand поддерживает печать на принтерах Windows и Mac, к которым открыт общий доступ через механизмы Windows Workgroup или Active Directory, а также позволяет печатать напрямую по USB кабелю с устройств под управлением Android 4.0 и выше. Кроме того, пользователи могут установить бесплатные клиенты для Mac и PC, скачав их с сайта printhand.com, чтобы печатать, используя драйвер принтера, установленный на компьютере.
Основные функции PrintHand включают возможность печати документов и файлов из различных облачных сервисов, таких как Google Диск, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud и SugarSync. Приложение также поддерживает печать содержимого из таких приложений, как Evernote, и позволяет распечатывать контакты, события из календаря, список звонков и сообщения SMS/MMS. PrintHand автоматически обнаруживает принтеры и помогает сконфигурировать их подключение для оптимальной работы, что делает процесс печати быстрым и простым.
Основные возможности PrintHand:
- Печать офисных документов (MS Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Печать текстовых файлов и других распространенных форматов
- Печать фотографий и изображений
- Печать веб-страниц и электронной почты, включая вложения
- Печать документов и файлов из облачных сервисов (Google Диск, Dropbox, Box, OneDrive, Creative Cloud, SugarSync)
- Печать списка звонков, SMS и MMS (для устройств с поддержкой звонков и мгновенных сообщений)
- Печать событий из приложения Календарь
- Печать контактов
- Печать альбомов из Facebook
- Печать содержимого сторонних совместимых приложений
- Печать на принтерах Windows и Mac с общим доступом
- Прямая печать по USB кабелю с устройств на Android 4.0+
- Автоматическое обнаружение и конфигурация принтеров
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