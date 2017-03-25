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Parallel Space для Android

Parallel Space 3.5.7691 для Android

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Описание Parallel Space 3.5.7691 для AndroidОписание   Скачать Parallel Space 3.5.7691 для AndroidСКАЧАТЬ (5,28 Мб) Скриншоты Parallel Space 3.5.7691 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Parallel Space 3.5.7691 для AndroidСтатистика   Отзывы о Parallel Space 3.5.7691 для AndroidОтзывы (0)  
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Parallel Space - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого пользователь может использовать на своем мобильном устройстве одновременно несколько аккаунтов.

Программа создает отдельную виртуальную среду, в которой второстепенный аккаунт будет самостоятельно работать, независимо от основного. При запуске программы необходимо выбрать приложение, которое нужно клонировать, далее оно помещается в специальное меню и создается ярлык на рабочем столе для быстрого запуска. При этом как основное, так и клонированное приложение, работают параллельно, поэтому можно получать уведомления сразу на оба аккаунта.

Ключевые особенности Parallel Space:

  • Запуск копий одного приложения в одно и то же время на разных аккаунтах.
  • Небольшой размер установочного пакета.
  • Возможность общаться и делиться фотографиями с разными людьми одновременно с нескольких аккаунтов.
  • Возможность играть с нескольких аккаунтов.
  • Поддержка большого количества популярных игр в Google Play.
Скриншоты Parallel Space:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 566
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Parallel Space

Admin

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