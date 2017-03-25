CCleaner 1.16.62 для Android CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные файлы, освободить место на карте памяти, безопасно пользоваться Интернетом Clean Master 5.14.6 для Android Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память, удалять приложения или создавать их резервные копии, переносить программы на карту памяти Металлоискатель 1.4.6 для Android Металлоискатель — мало кто знает, что мобильные девайсы оснащаются встроенным магнитным датчиком. Его польза заключается в возможности определения интенсивности магнитного поля, что поможет найти металлические предметы, электрические провода в стенах

Apk Downloader 1.17 для Android Apk Downloader - удобная и легкая в эксплуатации утилита для мобильных устройств на платформе ОС Android, с помощью которой можно загружать apk файлы из магазина Google Play без необходимости установки самого приложения или игры Power Clean 2.9.2.8 для Android Power Clean – небольшая программка может принести много пользы вашему устройству. Она удалит ненужные файлы, очистит оперативную память, позволит управлять автозапуском приложений и ускорит работу девайса. Личные данные пользователя защищены функцией Gboard 6.0.69.142176780 для Android Gboard – самые лучшие разработки и передовые технологии собраны в данной клавиатуре от Google. Установив ее, вы получите встроенный фирменный поиск, функцию голосового и непрерывного набора текста, возможность отправлять смайлики и «гифки»