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Металлоискатель для Android

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Оценка: 4.36/5 голосов - 42
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.6a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 35 502 | Статистика
Размер:4,6 Мб
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Металлоискатель — интересная программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон как детектор металла. Просто запустите приложение и перемещайте смартфон в пространстве.

Как только показания на экране начнут сильно изменяться, это значит, что рядом находится сильный источник магнитного поля. В обычных условиях такими источниками выступают металлические предметы. Однако следует учесть, что магнитный датчик также реагирует и на излучение от других электронным приборов (компьютеры, другие телефоны, плееры, телевизоры и т.д.).

Что нового в Металлоискатель 1.5.6a?
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Отзывы о программе Металлоискатель

Программа про Металлоискатель 1.4.10a для Android [31-07-2019]

Чоза приложение а есть кокоето на Huawei media 5
2 | 2 | Ответить

Роза про Металлоискатель 1.4.7 для Android [27-06-2017]

А надо какие то настройки делать чтоб золото искать?сережку потеряла в траве
2 | 2 | Ответить

Макс про Металлоискатель 1.4.4 для Android [21-09-2016]

Плохо что только золото до 1.5 метра ищет.уже 6 кг накопал
3 | 5 | Ответить

Александр в ответ Макс про Металлоискатель 1.5.4 [11-11-2020]

Я установил и снёс программу. Ищет тяжёлые радиоактивные металлы, устал шарахаться и оглядываться.
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Андрей про Металлоискатель 1.3.11 для Android [14-07-2015]

Супер) монеты 30-35 см. каска 50-55 см. большие предметы 1,5 м. У кого не работает: качаете программу, удаляете, и все хорошо)
2 | 2 | Ответить

Артемий в ответ Андрей про Металлоискатель 1.4.1 для Android [07-10-2015]

возьмите в аренду и не мучайтесь! тут большой выбор http://procat.kh.ua/metalloiskateli/
2 | 2 | Ответить

Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [31-08-2014]

очень хорошая прога, помогла найти золотой самородок правда всего 15гр но хоть что то , остались довольны, ищем еще....
2 | 2 | Ответить

ваня в ответ Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [26-10-2014]

у меня не роботает пошол на огород нет и дома на жылезо поставил тоже нет
2 | 2 | Ответить

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