Металлоискатель — интересная программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон как детектор металла. Просто запустите приложение и перемещайте смартфон в пространстве.

Как только показания на экране начнут сильно изменяться, это значит, что рядом находится сильный источник магнитного поля. В обычных условиях такими источниками выступают металлические предметы. Однако следует учесть, что магнитный датчик также реагирует и на излучение от других электронным приборов (компьютеры, другие телефоны, плееры, телевизоры и т.д.).