Металлоискатель для Android
|Оценка:
|4.36/5 голосов - 42
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.6a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 35 502 | Статистика
|Размер:
|4,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Металлоискатель — интересная программа, при помощи которой можно использовать Android-смартфон как детектор металла. Просто запустите приложение и перемещайте смартфон в пространстве.
Как только показания на экране начнут сильно изменяться, это значит, что рядом находится сильный источник магнитного поля. В обычных условиях такими источниками выступают металлические предметы. Однако следует учесть, что магнитный датчик также реагирует и на излучение от других электронным приборов (компьютеры, другие телефоны, плееры, телевизоры и т.д.).
- Небольшое исправление
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Отзывы о программе Металлоискатель
Программа про Металлоискатель 1.4.10a для Android [31-07-2019]
Чоза приложение а есть кокоето на Huawei media 5
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Роза про Металлоискатель 1.4.7 для Android [27-06-2017]
А надо какие то настройки делать чтоб золото искать?сережку потеряла в траве
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Макс про Металлоискатель 1.4.4 для Android [21-09-2016]
Плохо что только золото до 1.5 метра ищет.уже 6 кг накопал
3 | 5 | Ответить
Александр в ответ Макс про Металлоискатель 1.5.4 [11-11-2020]
Я установил и снёс программу. Ищет тяжёлые радиоактивные металлы, устал шарахаться и оглядываться.
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Андрей про Металлоискатель 1.3.11 для Android [14-07-2015]
Супер) монеты 30-35 см. каска 50-55 см. большие предметы 1,5 м. У кого не работает: качаете программу, удаляете, и все хорошо)
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Артемий в ответ Андрей про Металлоискатель 1.4.1 для Android [07-10-2015]
возьмите в аренду и не мучайтесь! тут большой выбор http://procat.kh.ua/metalloiskateli/
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Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [31-08-2014]
очень хорошая прога, помогла найти золотой самородок правда всего 15гр но хоть что то , остались довольны, ищем еще....
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ваня в ответ Alfa про Металлоискатель 1.3.7 для Android [26-10-2014]
у меня не роботает пошол на огород нет и дома на жылезо поставил тоже нет
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