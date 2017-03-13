Готовы отправиться в загадочный мир викингов, где царствуют свобода и сила, страх и жестокость? Станьте тем, кто поведет славных воинов в бой, чтобы господствовать над миром, показать, кто является самым могущественным завоевателем среди множества игроков со всего мира. Начните эпоху решительных завоеваний, свирепых битв и блестящих подвигов прямо сейчас в мобильной игре Vikings: War of Clans.

Попробуйте себя в роли мужественного и мудрого Ярла, которого будут уважать и бояться. Отличная графика, захватывающий сюжет и динамичные сражения завлекут ваше внимание с первых минут игры. Возводите величественный дворец, принимайте участие в победоносных походах, приумножайте свою доблестную армию и пополняйте казну, захватывая богатую добычу.

Обязательно найдите свой клан. Так будет легче развиваться, получать поддержку в виде воинов и ресурсов, и, когда придет время, дать совместный бой за могущество над территориями.

Особенности игры:

Бесплатный режим игры.

Потрясающая графика.

Возможность играть на различных языках.

Широкий выбор воинов: наемники, всадники, налетчики, фурии, лучницы и многие другие.

Беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира.

Щедрые награды за выполнение различных заданий и квестов.

Создание оружия и снаряжения.

Широкий выбор Героев и воинов для армии, участие в самых масштабных клановых сражениях с игроками по всему миру

Возможность стать главой или участником могущественного клана.

Не зависит от веб-серверов и серверов социальных сетей.

Игра абсолютно бесплатна, однако для более интересного игрового процесса вы можете приобрести различные предметы за деньги. Если вы не желаете использовать такую функцию, то установите пароль от случайных покупок в меню приложений Google Play Store.

Удел викинга жесток и неумолим. Лишь тот Ярл, кто закалит свой дух, обретет милость богов и достигнет величия. Возглавь войско в тысячи мечей и топоров, чтобы сокрушить многочисленных врагов, построй могущественный город, найди преданных союзников и одержи победу в войне Кланов!