5 Готовы отправиться в загадочный мир викингов, где царствуют свобода и сила, страх и жестокость? Станьте тем, кто поведет славных воинов в бой, чтобы господствовать над миром, показать, кто является самым могущественным завоевателем среди множества игроков со всего мира. Начните эпоху решительных завоеваний, свирепых битв и блестящих подвигов прямо сейчас в мобильной игре Vikings: War of Clans. Попробуйте себя в роли мужественного и мудрого Ярла, которого будут уважать и бояться. Отличная графика, захватывающий сюжет и динамичные сражения завлекут ваше внимание с первых минут игры. Возводите величественный дворец, принимайте участие в победоносных походах, приумножайте свою доблестную армию и пополняйте казну, захватывая богатую добычу. Обязательно найдите свой клан. Так будет легче развиваться, получать поддержку в виде воинов и ресурсов, и, когда придет время, дать совместный бой за могущество над территориями. Особенности игры: Бесплатный режим игры.

Потрясающая графика.

Возможность играть на различных языках.

Широкий выбор воинов: наемники, всадники, налетчики, фурии, лучницы и многие другие.

Беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира.

Щедрые награды за выполнение различных заданий и квестов.

Создание оружия и снаряжения.

Широкий выбор Героев и воинов для армии, участие в самых масштабных клановых сражениях с игроками по всему миру

Возможность стать главой или участником могущественного клана.

Не зависит от веб-серверов и серверов социальных сетей. Игра абсолютно бесплатна, однако для более интересного игрового процесса вы можете приобрести различные предметы за деньги. Если вы не желаете использовать такую функцию, то установите пароль от случайных покупок в меню приложений Google Play Store. Удел викинга жесток и неумолим. Лишь тот Ярл, кто закалит свой дух, обретет милость богов и достигнет величия. Возглавь войско в тысячи мечей и топоров, чтобы сокрушить многочисленных врагов, построй могущественный город, найди преданных союзников и одержи победу в войне Кланов! Что нового в Vikings: War of Clans 2.2.0.552 для Android?

Новое глобальное Соревнование “Битва Кланов”.

Категория военных Знаний в Цитадели Клана.

Общая оптимизация геймплея. Скриншоты Vikings: War of Clans: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 135 Разработчик Plarium LLC Последнее обновление 13.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Стратегии Отзывы о программе Vikings: War of Clans Вадим Прекрасный обзор. Хотелось бы добавить пару слов о том, какие нюансы игры я отметил для себя. Постарайтесь не тянуть с поиском достаточно сильного клана - это огромная поддержка. Соклановцы помогут вам ресурсами и отрядами своих войск. В хорошо организованных кланах, вы можете выбрать тот путь развития, который вам ближе. Например, снабжать ресурсами ваших боевых товарищей или самому активно участвовать в боях с противником. Такое разделение позволило лично мне быстрее прокачиваться по одной ветви развития (экономической), не распыляя драгоценные ресурсы, главный из которых - время.

