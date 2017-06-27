Adobe Reader 17.2.173338 для Android Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с электронной почты или облачного хранилища. Специальный инструмент «записка» OfficeSuite Pro + PDF 9.0.8800 для Android OfficeSuite Pro + PDF – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPT, Quickoffice 6.4.150320 для Android Quickoffice - приложение позволяет создавать и редактировать документы, электронные таблицы и презентации Microsoft Office на устройствах под управлением ОС Android.

EBookDroid 2.4.0.4 для Android EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и FineScanner 1.8.256 для Android FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов. Создавайте электронные копии документов, где бы вы ни находились, в офисе или Radaee PDF Reader 7.2.2 для Android Radaee PDF Reader – хотите быстро и без заморочек просматривать PDF-файлы? Попробуйте данный ридер и будете удивлены скоростью рендеринга и масштабирования.