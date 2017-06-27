Xodo для Android

Xodo 4.1.20 для Android

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Описание Xodo 4.1.20 для AndroidОписание   Скачать Xodo 4.1.20 для AndroidСКАЧАТЬ (32,88 Мб) Скриншоты Xodo 4.1.20 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Xodo 4.1.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Xodo 4.1.20 для AndroidОтзывы (0)  
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Xodo – универсальный PDF-ридер с функцией редактирования, с помощью которого можно читать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами, заполнять PDF-формы, а также синхронизировать данные с Google Drive и Dropbox.

Основные возможности Xodo:

  • Возможность добавления в закладки PDF-страниц.
  • Наличие ночного режима чтения.
  • Вкладочный интерфейс.
  • Удобная навигация.
  • Полноэкранный режим.
  • Непрерывная вертикальная прокрутка.
  • Поиск по всему тексту.
  • Возможность рисовать и печатать прямо на PDF-документах.
  • Просмотр аннотаций и быстрый переход к нужной аннотации.
  • Поддержка SPen и других стилусов.
  • Просмотр миниатюр для удаления страниц, изменения порядка страниц и вставки пустых страниц.
  • Возможность быстро заполнять, сохранять и делиться любыми PDF-формами.
  • Подпиcь документов от руки с возможностью сохранения своей подписи для использования в будущем.
  • Сканирование страницу при помощи встроенной камеры.
  • Синхронизация с Dropbox и Google Drive.
  • Файловый менеджер.
Скриншоты Xodo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 158
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе Xodo

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