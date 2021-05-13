FBReader PDF plugin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FBReader.ORG Limited
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13,66 Мб
|СКАЧАТЬ
FBReader PDF plugin - дополнение для популярного приложения для чтения электронных книг FBReader, которое добавляет возможность открытия файлов в формате PDF.
Ключевые возможности FBReader PDF plugin:
- Многочисленные настройки (использует те же настройки, что и основная программа).
- Интеграция с сетью, включая синхронизацию с книжной сетью FBReader.
- Поиск по тексту.
- Закладки.
- Специфические настройки для PDF.
- Масштабирование изображения жестами.
- Предварительный просмотр страниц при навигации по книге.
Примечание! Пользователям FBReader Premium, этот модуль не нужен, поскольку все его возможности уже встроены в программу.
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