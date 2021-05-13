FBReader PDF plugin для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:13,66 Мб
СКАЧАТЬ
FBReader PDF plugin скриншот № 1
FBReader PDF plugin скриншот № 2
FBReader PDF plugin скриншот № 3
FBReader PDF plugin скриншот № 4

FBReader PDF plugin - дополнение для популярного приложения для чтения электронных книг FBReader, которое добавляет возможность открытия файлов в формате PDF.

Ключевые возможности FBReader PDF plugin:

  • Многочисленные настройки (использует те же настройки, что и основная программа).
  • Интеграция с сетью, включая синхронизацию с книжной сетью FBReader.
  • Поиск по тексту.
  • Закладки.
  • Специфические настройки для PDF.
  • Масштабирование изображения жестами.
  • Предварительный просмотр страниц при навигации по книге.

Примечание! Пользователям FBReader Premium, этот модуль не нужен, поскольку все его возможности уже встроены в программу.

ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать Adobe Acrobat ReaderAdobe Acrobat Reader 21.4.0.17702

Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с...

скачать Foxit PDFFoxit PDF 7.4.1.1029

Foxit PDF Reader – приложение для просмотра и редактирования PDF-файлов. У пользователей есть...

скачать Tiny ScannerTiny Scanner 1.2.6

Tiny Scanner – после установки этого небольшого приложения, ваше устройство станет...

скачать EBookDroidEBookDroid 2.6.3

EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми...

скачать PDF CreatorPDF Creator 3.2.1

Удобное в работе Android-приложение, которое помогает сканировать и оцифровывать все ваши...

скачать CamScannerCamScanner 5.9.3.20190301

CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно...

Отзывы о программе FBReader PDF plugin

Admin

Отзывов о программе FBReader PDF plugin 1.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв