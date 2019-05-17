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PDF Reader для Android

PDF Reader 8.0.39 для Android

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Описание PDF Reader 8.0.39 для AndroidОписание   Скачать PDF Reader 8.0.39 для AndroidСКАЧАТЬ (14,5 Мб) Скриншоты PDF Reader 8.0.39 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PDF Reader 8.0.39 для AndroidСтатистика   Отзывы о PDF Reader 8.0.39 для AndroidОтзывы (0)  
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PDF Reader - удобная в использовании читалка электронных книг с поддержкой всех популярных форматов, как например PDF, DjVU, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2 и fb2.zip), (cbr и cbz), EPUB и RTF.

Основные возможности:

  • Поддержка форматов PDF, EPUB, MOBI, DjVu, FB2, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML, CBZ, CBR и пр.
  • Поддержка текста в речь (TTS) в формате PDF.
  • Уникальный режим автоматической прокрутки
  • Содержание, закладки, текстовый поиск.
  • Экспорт закладок в текстовый файл.
  • Встроенный браузер файлов, быстрый доступ к книгам последних версий.
  • Поддержка онлайн-каталогов (OPDS).
  • Режим ночного чтения
  • Поддержка дополнительных шрифтов.
  • Автоопределение TXT-кодировки файлов (GBK, Shift_JIS, BIG5, EUC_KR).
  • Дневные и ночные профили (два набора цветов, фон, уровни подсветки).
  • Регулировка яркости.
  • Фоновая текстура (растянутая или черепичная) или сплошной цвет.
  • Мультимедийная анимация для анимации страниц или анимация «скользящей страницы».
  • Поддержка словарей с книгами PDF (ColorDict, GoldenDict, Словарь Fora, Словарь Aard).
  • Возможность чтения книг из архивов zip.
  • и многое другое...
PDF Reader
PDF Reader
PDF Reader
PDF Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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