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PDF Reader 8.0.39 для Android
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PDF Reader - удобная в использовании читалка электронных книг с поддержкой всех популярных форматов, как например PDF, DjVU, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2 и fb2.zip), (cbr и cbz), EPUB и RTF.
Основные возможности:
- Поддержка форматов PDF, EPUB, MOBI, DjVu, FB2, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML, CBZ, CBR и пр.
- Поддержка текста в речь (TTS) в формате PDF.
- Уникальный режим автоматической прокрутки
- Содержание, закладки, текстовый поиск.
- Экспорт закладок в текстовый файл.
- Встроенный браузер файлов, быстрый доступ к книгам последних версий.
- Поддержка онлайн-каталогов (OPDS).
- Режим ночного чтения
- Поддержка дополнительных шрифтов.
- Автоопределение TXT-кодировки файлов (GBK, Shift_JIS, BIG5, EUC_KR).
- Дневные и ночные профили (два набора цветов, фон, уровни подсветки).
- Регулировка яркости.
- Фоновая текстура (растянутая или черепичная) или сплошной цвет.
- Мультимедийная анимация для анимации страниц или анимация «скользящей страницы».
- Поддержка словарей с книгами PDF (ColorDict, GoldenDict, Словарь Fora, Словарь Aard).
- Возможность чтения книг из архивов zip.
- и многое другое...
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|Статус программы
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Бесплатная
|Операционка
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс
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Английский, Русский, Украинский
|Закачек (сегодня/всего)
|0 / 0
|Разработчик
|Librera
|Последнее обновление
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|Категории программы
|PDF
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