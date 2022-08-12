PDF Reader для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,94 Мб
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PDF Reader - простое и удобное приложение для чтения PDF документов, которое умеет автоматически сканировать, находить и показывать все файлы PDF на вашем телефоне, позволяя вам быстро открывать, читать файлы и управлять ими из одного места. Программа может использоваться не только для чтения, но и выделения текста, добавления примечаний, электронных подписей, закладок на страницах PDF, а также для отправки файлов PDF другим людям.

Особенности PDF Reader:

  • Режим постраничной или непрерывной прокрутки.
  • Режим горизонтального и вертикального просмотра.
  • Прямой переход на нужную страницу.
  • Поиск и копирование текста в PDF.
  • Увеличение и уменьшение масштаба страниц.
  • Автоматическое сканирование и обнаружение всех файлов PDF на вашем телефоне.
  • Быстрый поиск файлов и текстов по ключевым словам.
  • Отображение файлов PDF в простом списке.
  • Быстрое открытие и просмотр документов.
  • Закладки на страницах файла PDF.
  • Добавление электронных подписей в файлы PDF.
  • Рисование в файлах PDF.
  • Комментарии к файлам PDF.
  • Удобное копирование любого текста в файле PDF.
  • Сжатие файлов PDF для уменьшения размера под свои нужды.
  • Все недавно открытые файлы отображаются по порядку для удобства поиска.
  • Установка паролей для блокировки файлов PDF в целях защиты от любопытных глаз.
  • Файлы можно переименовывать, удалять и добавлять в избранное.
  • Возможность делиться файлами с другими людьми для удобства совместной работы.
  • Печать файлов PDF напрямую с телефона.
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