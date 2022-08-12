PDF Reader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,94 Мб
PDF Reader - простое и удобное приложение для чтения PDF документов, которое умеет автоматически сканировать, находить и показывать все файлы PDF на вашем телефоне, позволяя вам быстро открывать, читать файлы и управлять ими из одного места. Программа может использоваться не только для чтения, но и выделения текста, добавления примечаний, электронных подписей, закладок на страницах PDF, а также для отправки файлов PDF другим людям.
Особенности PDF Reader:
- Режим постраничной или непрерывной прокрутки.
- Режим горизонтального и вертикального просмотра.
- Прямой переход на нужную страницу.
- Поиск и копирование текста в PDF.
- Увеличение и уменьшение масштаба страниц.
- Автоматическое сканирование и обнаружение всех файлов PDF на вашем телефоне.
- Быстрый поиск файлов и текстов по ключевым словам.
- Отображение файлов PDF в простом списке.
- Быстрое открытие и просмотр документов.
- Закладки на страницах файла PDF.
- Добавление электронных подписей в файлы PDF.
- Рисование в файлах PDF.
- Комментарии к файлам PDF.
- Удобное копирование любого текста в файле PDF.
- Сжатие файлов PDF для уменьшения размера под свои нужды.
- Все недавно открытые файлы отображаются по порядку для удобства поиска.
- Установка паролей для блокировки файлов PDF в целях защиты от любопытных глаз.
- Файлы можно переименовывать, удалять и добавлять в избранное.
- Возможность делиться файлами с другими людьми для удобства совместной работы.
- Печать файлов PDF напрямую с телефона.
Foxit PDF Reader – приложение для просмотра и редактирования PDF-файлов. У пользователей есть...
Adobe Acrobat Reader 21.11.1.20710
Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с...
Многофункциональное приложение для чтения книг в форматах PDF, EPUB, MOBI, DjVu, FB2, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML,...
EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми...
Бесплатный плагин, добавляющий возможность чтения PDF в программе FBReader. Присутствует...
Бесплатное и простое в эксплуатации приложение для мобильных устройств под управлением...
Отзывы о программе PDF Reader
Admin
Отзывов о программе PDF Reader 1.1.8 пока нет, можете добавить...