PDF Reader - простое и удобное приложение для чтения PDF документов, которое умеет автоматически сканировать, находить и показывать все файлы PDF на вашем телефоне, позволяя вам быстро открывать, читать файлы и управлять ими из одного места. Программа может использоваться не только для чтения, но и выделения текста, добавления примечаний, электронных подписей, закладок на страницах PDF, а также для отправки файлов PDF другим людям.

Особенности PDF Reader: