MuPDF для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Artifex Software
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 727 | Статистика
|Размер:
|15,42 Мб
MuPDF - небольшая и бесплатная программа для Android-устройств, которая позволяет просматривать PDF/XPS/CBZ-документы в высоком качестве.
Приложение обладает специально разработанным модулем рендеринга, благодаря которому высококачественная графика отображается без помех. Текст размещается с учетом его размера и расстояний между символами, причем размеры измеряются в долях пикселя, за счет чего и обеспечивается безукоризненное качество отпечатанной страницы или изображения на экране.
Присутствует поддержка прозрачности документов PDF, функция шифрования информации, гиперссылки, аннотации, возможность поиска текста и многое другое.
Кроме этого MuPDF может работать с документами XPS/OpenXPS. MuPDF построена по модульному принципу, поэтому в него можно добавлять различные функции по своему усмотрению.
Adobe Acrobat Reader 21.11.1.20710
Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с...
EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми...
Google PDF Viewer 2.19.381.03.40
Google PDF Viewer - удобное приложение для работы с PDF-файлами на Android-устройствах...
Бесплатный плагин, добавляющий возможность чтения PDF в программе FBReader. Присутствует...
FineScanner – приложение превращает Android-устройство в портативный сканер документов....
Инструмент для чтения, редактирования, сканирования, объединения, удаления страниц и...
Отзывы о программе MuPDF
Admin
Отзывов о программе MuPDF 1.21 пока нет, можете добавить...