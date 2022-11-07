MuPDF - небольшая и бесплатная программа для Android-устройств, которая позволяет просматривать PDF/XPS/CBZ-документы в высоком качестве.

Приложение обладает специально разработанным модулем рендеринга, благодаря которому высококачественная графика отображается без помех. Текст размещается с учетом его размера и расстояний между символами, причем размеры измеряются в долях пикселя, за счет чего и обеспечивается безукоризненное качество отпечатанной страницы или изображения на экране.

Присутствует поддержка прозрачности документов PDF, функция шифрования информации, гиперссылки, аннотации, возможность поиска текста и многое другое.

Кроме этого MuPDF может работать с документами XPS/OpenXPS. MuPDF построена по модульному принципу, поэтому в него можно добавлять различные функции по своему усмотрению.