MuPDF для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 727 | Статистика
Размер:15,42 Мб
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MuPDF - небольшая и бесплатная программа для Android-устройств, которая позволяет просматривать PDF/XPS/CBZ-документы в высоком качестве.

Приложение обладает специально разработанным модулем рендеринга, благодаря которому высококачественная графика отображается без помех. Текст размещается с учетом его размера и расстояний между символами, причем размеры измеряются в долях пикселя, за счет чего и обеспечивается безукоризненное качество отпечатанной страницы или изображения на экране.

Присутствует поддержка прозрачности документов PDF, функция шифрования информации, гиперссылки, аннотации, возможность поиска текста и многое другое.

Кроме этого MuPDF может работать с документами XPS/OpenXPS. MuPDF построена по модульному принципу, поэтому в него можно добавлять различные функции по своему усмотрению.

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