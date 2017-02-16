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5 Kaspersky Safe Kids - приложение для iOS-устройств, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля. Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое. Ключевые особенности Kaspersky Safe Kids: Контроль действий ребенка в интернете и составление отчетов

Гибкие настройки для ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам

Безопасный поиск в поисковых системах

Категоризация поисковых запросов в интернете

Настраиваемый список веб-сайтов для посещения

Контроль активности в Facebook

Изменение количества друзей в Facebook

Контроль публичных записей ребенка

Контроль использования программ

Ограничения в соответствии с возрастом

Контроль времени использования устройств

Контроль времени, проведенного за устройствами, и составление отчетов

Гибкие настройки по времени пользования устройствами

Контроль расположения

Разрешенный периметр

Уведомления в реальном времени Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Kaspersky Safe Kids для Android

Kaspersky Safe Kids для Windows

Kaspersky Safe Kids для Mac