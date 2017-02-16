Kaspersky Safe Kids - приложение для iOS-устройств, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.
Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.
Ключевые особенности Kaspersky Safe Kids:
- Контроль действий ребенка в интернете и составление отчетов
- Гибкие настройки для ограничения доступа к нежелательным веб-сайтам
- Безопасный поиск в поисковых системах
- Категоризация поисковых запросов в интернете
- Настраиваемый список веб-сайтов для посещения
- Контроль активности в Facebook
- Изменение количества друзей в Facebook
- Контроль публичных записей ребенка
- Контроль использования программ
- Ограничения в соответствии с возрастом
- Контроль времени использования устройств
- Контроль времени, проведенного за устройствами, и составление отчетов
- Гибкие настройки по времени пользования устройствами
- Контроль расположения
- Разрешенный периметр
- Уведомления в реальном времени
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app