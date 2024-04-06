Kaspersky Safe Kids для Android

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Оценка: 1.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.103.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 960 | Статистика
Размер:45,91 Мб
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Kaspersky Safe Kids - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.

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