Kaspersky Safe Kids для Android
|Оценка:
|1.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.103.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 960 | Статистика
|Размер:
|45,91 Мб
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Kaspersky Safe Kids - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.
Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.
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Admin
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