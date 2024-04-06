Kaspersky Safe Kids - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.