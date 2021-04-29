Kaspersky Safe Kids для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 900 руб. в год | Купить
|Ограничение:
|функциональные ограничения, 7 дней пробный период
|Версия:
|1.0.5.1360 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kaspersky Lab
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 633 | Статистика
|Размер:
|2,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Kaspersky Safe Kids - программа для защиты детей от всевозможных рисков в интернете, которые подстерегают юных пользователей на каждом шагу. Этот пакет позволяет следить за общением ребенка Сети, в том числе контролировать вызовы и SMS на устройствах Android, активность в Facebook и т.д.
В интернете очень много сайтов с нежелательным и запрещенным контентом. Если у вас есть желание оградить своих детей от такого влияния, то этот комплекс дает возможность настроить доступ только к тем сайтам и программам, которые вы считаете подходящими для их возраста.
Кроме того, есть даже опция определения местоположения ребенка в режиме реального времени с отправкой уведомлений, если он покинул определенную вами безопасную зону.
В целом, Kaspersky Safe Kids поможет вам не только следить за детьми, но и научит их безопасному использованию ресурсов интернета, правильно распределяя свое свободное время.
Примечание. Бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения и позволяет только отслеживать действия детей в интернете, контролировать использование программ и устройств.
- Исправлены некоторые ошибки в работе программы
- Добавлена кнопка, с помощью которой можно вручную запустить синхронизацию настроек между My Kaspersky и программой. Чтобы синхронизировать настройки:
- Выберите Настройки в контекстном меню значка приложения в панели задач Windows.
- Перейдите в раздел Другое и нажмите Синхронизировать.
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Admin
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