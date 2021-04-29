Kaspersky Safe Kids для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 900 руб. в год | Купить
Ограничение:функциональные ограничения, 7 дней пробный период
Версия:1.0.5.1360 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):0 / 633 | Статистика
Размер:2,6 Мб
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Kaspersky Safe Kids - программа для защиты детей от всевозможных рисков в интернете, которые подстерегают юных пользователей на каждом шагу. Этот пакет позволяет следить за общением ребенка Сети, в том числе контролировать вызовы и SMS на устройствах Android, активность в Facebook и т.д.

В интернете очень много сайтов с нежелательным и запрещенным контентом. Если у вас есть желание оградить своих детей от такого влияния, то этот комплекс дает возможность настроить доступ только к тем сайтам и программам, которые вы считаете подходящими для их возраста.

Кроме того, есть даже опция определения местоположения ребенка в режиме реального времени с отправкой уведомлений, если он покинул определенную вами безопасную зону.

В целом, Kaspersky Safe Kids поможет вам не только следить за детьми, но и научит их безопасному использованию ресурсов интернета, правильно распределяя свое свободное время.

Примечание. Бесплатная версия имеет некоторые функциональные ограничения и позволяет только отслеживать действия детей в интернете, контролировать использование программ и устройств.

Что нового в Kaspersky Safe Kids 1.0.5.1360?
  • Исправлены некоторые ошибки в работе программы
  • Добавлена кнопка, с помощью которой можно вручную запустить синхронизацию настроек между My Kaspersky и программой. Чтобы синхронизировать настройки:
    • Выберите Настройки в контекстном меню значка приложения в панели задач Windows.
    • Перейдите в раздел Другое и нажмите Синхронизировать.
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