Google Фото - полезное приложение для владельцев iOS-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в Вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла.

Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. Кроме этого приложение может автоматически создавать из Ваших фотографий видеоклипы, коллажи и анимации.

Выбранными фотографиями можно поделиться с друзьями, воспользовавшись для этого стандартными электронной почтой, SMS/MMS или любыми другими доступными методами и приложениями.

Ключевые особенности Google Фото: