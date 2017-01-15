Google Фото - полезное приложение для владельцев iOS-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в Вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла.
Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. Кроме этого приложение может автоматически создавать из Ваших фотографий видеоклипы, коллажи и анимации.
Выбранными фотографиями можно поделиться с друзьями, воспользовавшись для этого стандартными электронной почтой, SMS/MMS или любыми другими доступными методами и приложениями.
Ключевые особенности Google Фото:
- Неограниченное и бесплатное пространство для хранения фото и видео.
- Визуальный поиск (можно искать фотографии по изображенным на них людям, местам и объектам).
- Экономия места на мобильном устройстве.
- Возможность автоматически создавать фильмы, коллажи, анимации, панорамы и многое другое на основе ваших фото.
- Наличие встроенных инструментов для редактирования изображений.
- Общие альбомы.
- Возможность быстро делиться выбранными фотографиями (одновременно можно выбрать не более 1500 фото).
- Google Фото автоматически создает коллажи из старых фотографий, и вы можете ещё раз пережить прекрасные моменты, запечатленные на них.
- Поддержка Chromecast.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app