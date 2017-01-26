Google Keep для iOS

Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPad

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Описание Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (155 Мб) Скриншоты Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Keep 1.2017.02304 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте. Теперь Вы не пропустите ни одного важного мероприятия, ни одно интересное событие не пройдет мимо и ни одна самая креативная идея не будет упущена - ведь у Вас есть отличный помощник Google Keep.

Создавать новые заметки очень просто. Вы можете писать текст с помощью клавиатуры или рукописным вводом, прикреплять фотографии и картинки, устанавливать периодичность напоминания, организовывать шаблоны, выделять нужные уведомления цветом и др. Если нет времени писать заметку, то можно надиктовать ее, а приложение преобразует голос в текст. Готовыми памятками, кроме всего, можно легко делиться с родными и близкими людьми, передавая им новый кулинарный рецепт, афишу с гастролями любимого артиста, расписание поездов и т.д.

Из дополнительных возможностей присутствует опция общего доступа к заметкам (удобно для планирования, например, семейного праздника), синхронизация напоминаний между Вашими несколькими устройствами, отображение записи только в определенном месте и др.

В целом, Google Keep очень полезный сервис, который идеально подходит как для активных деловых людей, так и обычных пользователей, позволяя не пропустить ничего нужного и интересно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Keep:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 35
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Заметки от руки

Отзывы о программе Google Keep

Admin

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