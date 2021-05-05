Google Keep для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.21.161.01.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 069 | Статистика
|Размер:
|12,56 Мб
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Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте. Теперь Вы не пропустите ни одного важного мероприятия, ни одно интересное событие не пройдет мимо и ни одна самая креативная идея не будет упущена - ведь у Вас есть отличный помощник Google Keep.
Создавать новые заметки очень просто. Вы можете писать текст с помощью клавиатуры или рукописным вводом, прикреплять фотографии и картинки, устанавливать периодичность напоминания, организовывать шаблоны, выделять нужные уведомления цветом и др. Если нет времени писать заметку, то можно надиктовать ее, а приложение преобразует голос в текст. Готовыми памятками, кроме всего, можно легко делиться с родными и близкими людьми, передавая им новый кулинарный рецепт, афишу с гастролями любимого артиста, расписание поездов и т.д.
Из дополнительных возможностей присутствует опция общего доступа к заметкам (удобно для планирования, например, семейного праздника), синхронизация напоминаний между Вашими несколькими устройствами, отображение записи только в определенном месте и др.
В целом, Google Keep очень полезный сервис, который идеально подходит как для активных деловых людей, так и обычных пользователей, позволяя не пропустить ничего нужного и интересно.
- Устранены ошибки, повышена производительность.
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Admin
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