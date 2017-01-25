Творческая студия YouTube - официальное iOS-приложение от Google, благодаря которому владельцы Youtube-каналов могут получать подробную статистику, просматривать новые комментарии посетителей и отвечать на них, получать оповещения и всегда быть в курсе событий.
С помощью программы можно узнать количество просмотров выбранного ролика на канале, время просмотра, количество подписчиков, количество лайков/дизлайков, источники трафика за последние 28 дней и пр.
Основные возможности программы Творческая студия YouTube:
- Мониторинг эффективности канала и видео с помощью удобных отчетов YouTube Analytics.
- Возможность фильтровать комментарии и сообщения и отвечать на них.
- Получение оповещений о важных событиях.
- Возможность изменять описание и настройки видео.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app