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Творческая студия YouTube для iOS

Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPad

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Описание Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPadОписание   Скачать Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (94.3 Мб) Скриншоты Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Творческая студия YouTube - официальное iOS-приложение от Google, благодаря которому владельцы Youtube-каналов могут получать подробную статистику, просматривать новые комментарии посетителей и отвечать на них, получать оповещения и всегда быть в курсе событий.

С помощью программы можно узнать количество просмотров выбранного ролика на канале, время просмотра, количество подписчиков, количество лайков/дизлайков, источники трафика за последние 28 дней и пр.

Основные возможности программы Творческая студия YouTube:

  • Мониторинг эффективности канала и видео с помощью удобных отчетов YouTube Analytics.
  • Возможность фильтровать комментарии и сообщения и отвечать на них.
  • Получение оповещений о важных событиях.
  • Возможность изменять описание и настройки видео.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Творческая студия YouTube:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Творческая студия YouTube

Admin

Отзывов о программе Творческая студия YouTube 16.45.15 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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