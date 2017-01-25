Творческая студия YouTube - официальное iOS-приложение от Google, благодаря которому владельцы Youtube-каналов могут получать подробную статистику, просматривать новые комментарии посетителей и отвечать на них, получать оповещения и всегда быть в курсе событий.

С помощью программы можно узнать количество просмотров выбранного ролика на канале, время просмотра, количество подписчиков, количество лайков/дизлайков, источники трафика за последние 28 дней и пр.

Основные возможности программы Творческая студия YouTube: