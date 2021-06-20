Творческая студия YouTube для Android
|Оценка:
|3.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.20.109 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 778 | Статистика
|Размер:
|21,83 Мб
|СКАЧАТЬ
Творческая студия YouTube - официальное Android-приложение от Google, благодаря которому владельцы Youtube-каналов могут получать подробную статистику, просматривать новые комментарии посетителей и отвечать на них, получать оповещения и всегда быть в курсе событий.
С помощью программы можно узнать количество просмотров выбранного ролика на канале, время просмотра, количество подписчиков, количество лайков/дизлайков, источники трафика за последние 28 дней и пр.
Основные возможности программы Творческая студия YouTube:
- Мониторинг эффективности канала и видео с помощью удобных отчетов YouTube Analytics.
- Возможность фильтровать комментарии и сообщения и отвечать на них.
- Получение оповещений о важных событиях.
- Возможность изменять описание и настройки видео.
- Добавлена возможность выбирать время публикации роликов. Общее число подписчиков теперь указано на панели управления.
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