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Prisma для Android

Prisma 2.2.3.108 для Android

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Описание Prisma 2.2.3.108 для AndroidОписание   Скачать Prisma 2.2.3.108 для AndroidСКАЧАТЬ (6,88 Мб) Скриншоты Prisma 2.2.3.108 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Prisma 2.2.3.108 для AndroidСтатистика   Отзывы о Prisma 2.2.3.108 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Prisma — бесплатный и удобный в эксплуатации фоторедактор для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно буквально за несколько тапов по экрану превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Ключевым отличием программы от многочисленных аналогов является использование уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Благодаря наличию в приложении разнообразных художественных фильтров и завораживающих фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Основные возможности Prisma:

  • Фильтры в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана.
  • Завораживающие фотоэффекты.
  • Возможность быстро поделиться готовыми шедеврами.
Что нового в Prisma 2.2.3.108 для Android?
  • Различные исправления и улучшения.
  • Экспериментируйте и творите шедевры оставаясь оффлайн.
  • Интернет теперь нужен для скачивания приложения и самих Prisma-стилей.
  • Для оффлайн-режима требуется Android версии 5.0 и выше.
Скриншоты Prisma:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 250
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Prisma

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Отзывов о программе Prisma 2.2.3.108 для Android пока нет, можете добавить...

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