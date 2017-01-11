Prisma — бесплатный и удобный в эксплуатации фоторедактор для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно буквально за несколько тапов по экрану превратить свои фотографии в уникальные произведения искусства. Ключевым отличием программы от многочисленных аналогов является использование уникального сочетания нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Благодаря наличию в приложении разнообразных художественных фильтров и завораживающих фотоэффектов, пользователь сможет без особых проблем буквально преобразить свои снимки в стиле картин известных художников Ван Гога, Пикассо, Левитана, а также известных узоров и орнаментов. Полученное изображение можно публиковать в социальных сетях или отправлять близким и друзьям. Для работы приложения необходимо наличие подключения к сети Интернет.

Основные возможности Prisma: