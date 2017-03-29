Vinci для Android

Vinci 2.0.5 для Android

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Описание Vinci 2.0.5 для AndroidОписание   Скачать Vinci 2.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (5,07 Мб) Скриншоты Vinci 2.0.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Vinci 2.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vinci 2.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
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Vinci - ближайший конкурент нашумевшего приложения Prisma, созданный при непосредственной поддержке социальной сети ВКонтакте, и представляющий собой бесплатный инструмент для автоматического улучшения изображений, которое достигается путем применения разнообразных художественных стилей к фотографиям.

При обработке снимков используются нейронные сети и искусственный интеллект. Пользователю доступно пару десятков фильтров для мгновенной обработки изображений, имитирующих стили известных художников. Причем некоторые из них названы в честь самих художников, например, Кандинского и Малевича, а один из эффектов носит название Prisma.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать любое изображение из памяти смартфона, и применить к нему один из предоставленных стилей. Также стоит отметить практически молниеносную скорость работы по сравнению с Prisma. Результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, VK, Facebook и других сервисах.

Ключевые особенности Vinci:

  • Ретушируйте фотографии;
  • Применяйте арт-фильтры и сравнивайте разные художественные стили;
  • Развлекайтесь и добавляйте уникальные фотоэффекты;
  • Делитесь результатами с друзьями.
Что нового в Vinci 2.0.5 для Android?
  • Редизайн! Поддержка любого соотношения сторон (не только квадратные фотки).
  • Фото без логотипа! (В меню настроек на экране камеры, слева сверху).
  • Регулировка интенсивности фильтров. Доступна по повторному нажатию на иконку стиля.
  • Кадрирование с возможностью выравнивать фотку по горизонту.
Скриншоты Vinci:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Vinci отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Vinci

Admin

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