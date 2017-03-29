Instagram 10.13.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео QuickPic 4.6.9.1486 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы. Встроенный графический редактор позволяет произвести обрезку, сжимание, вращение изображений Camera360 8.3.4 для Android Camera360 – мощный фоторедактор объединяет любителей фотографий со всего мира. Создавайте и делитесь своими фото, находите единомышленников и узнавайте о новых изображениях от других пользователей. С приложением ваши селфи будут выглядеть идеально

Adobe Photoshop Sketch 1.0.162 для Android Adobe Photoshop Sketch – не ограничивайте себя в рисовании карандашами, ручками, маркерами, акриловыми красками, кистями с чернилами и другими инструментами, представленными в программе. Присутствуют 11 параметров настройки размера, цвета, непрозрачности FaceApp 1.0.212 для Android Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии. Предлагается несколько эффектов: добавление улыбки, эффект омоложения/старения и изменение пола PicsArt - Фотостудия 8.4.2 для Android PicsArt Фоторедактор – мощный фоторедактор, позволяющий создавать и редактировать изображения. Пользователю доступны как стандартные инструменты (обрезка, повышение контрастности, различные фильтры), так и более продвинутые (клонирование, зеркальное