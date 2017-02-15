IFTTT - отличное приложение для создания определенных алгоритмов, позволяющих автоматизировать выполнение различных действий, например отключить Wi-Fi при выходе из дома, опубликовать на Facebook свой обновленный статус в Tumblr или LinkedIn, опубликовать на своем блоге понравившиеся видеоролики на YouTube или Vimeo и пр.

Присутствует ряд готовых шаблонов, а также имеется возможность создавать подобные алгоритмы самостоятельно. Программа поддерживает интеграцию с различными сервисами, включая Facebook, Evernote, Instagram, Twitter, Gmail, Tumblr, Craigslist, YouTube, Vimeo, Google Drive, Pocket, Square, Best Buy, eBay, Reddit и др. (поддержка более 360 разнообразных приложений, сервисов и устройств).

Ключевые особенности IFTTT: