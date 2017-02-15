IFTTT для Android

IFTTT 3.1.6 для Android

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Описание IFTTT 3.1.6 для AndroidОписание   Скачать IFTTT 3.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (6,07 Мб) Скриншоты IFTTT 3.1.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика IFTTT 3.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о IFTTT 3.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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IFTTT - отличное приложение для создания определенных алгоритмов, позволяющих автоматизировать выполнение различных действий, например отключить Wi-Fi при выходе из дома, опубликовать на Facebook свой обновленный статус в Tumblr или LinkedIn, опубликовать на своем блоге понравившиеся видеоролики на YouTube или Vimeo и пр.

Присутствует ряд готовых шаблонов, а также имеется возможность создавать подобные алгоритмы самостоятельно. Программа поддерживает интеграцию с  различными сервисами, включая Facebook, Evernote, Instagram, Twitter, Gmail, Tumblr, Craigslist, YouTube, Vimeo, Google Drive, Pocket, Square, Best Buy, eBay, Reddit и др. (поддержка более 360 разнообразных приложений, сервисов и устройств).

Ключевые особенности IFTTT:

  • Создание алгоритмов для автоматизации выполнения различных действий.
  • Наличие готовых шаблонов.
  • Возможность самостоятельно создавать алгоритмы.
  • Поддержка более 360 разнообразных приложений, сервисов и устройств.
Скриншоты IFTTT:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 115
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация - Программирование

Отзывы о программе IFTTT

Admin

Отзывов о программе IFTTT 3.1.6 для Android пока нет, можете добавить...

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