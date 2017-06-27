EBookDroid - бесплатная программа для чтения документов и электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android. Присутствует поддержка большинства популярных форматов, включая PDF, DjVu, XPS, cbz, fb2, EPUB, RTF, MOBI и AWZ3. Кроме этого EBookDroid позволяет выделять текст, добавлять в документ собственные аннотации и комментарии, текстовые заметки и многое другое.
Основные возможности EBookDroid:
Поддержка форматов PDF, DjVu, XPS (OpenXPS), Comic books (cbz, cbr), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTF, MOBI и AWZ3.
Гибкий подход для использования шрифтов в PDF.
Выделение текста и поддержка словарей.
Рисуемые от руки аннотации.
Текстовые заметки.
Поддержка работы с онлайн библиотеками OPDS.
Возможность сортировки по названию, дате изменения, по дате последнего чтения.
Работа с закладками.
Выбор типов файлов для отображения.
Возможность настройки пользовательского интерфейса.
Возможность сохранения и восстановления настроек и многое другое.
Что нового в EBookDroid 2.4.2.1 для Android?
[OPDS] Исправлено открытие информации о книги.
Добавлена поддержка YandexTranslate 3.0
Добавлен выбор файлового кеша на второй карте памяти
[PDF] Убрана отрисовка значков аннотаций в документе
[CBX] Исправлен разбор имен файлов
Исправлено падение на Android 7
Исправлен большой прыжок в документах с расделенными страницами