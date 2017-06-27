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EBookDroid для Android

EBookDroid 2.4.2.1 для Android

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Описание EBookDroid 2.4.2.1 для AndroidОписание   Скачать EBookDroid 2.4.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (8,73 Мб) Скриншоты EBookDroid 2.4.2.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика EBookDroid 2.4.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о EBookDroid 2.4.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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EBookDroid - бесплатная программа для чтения документов и электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android. Присутствует поддержка большинства популярных форматов, включая PDF, DjVu, XPS, cbz, fb2, EPUB, RTF, MOBI и AWZ3. Кроме этого EBookDroid позволяет выделять текст, добавлять в документ собственные аннотации и комментарии, текстовые заметки и многое другое.

Основные возможности EBookDroid:

  • Поддержка форматов PDF, DjVu, XPS (OpenXPS), Comic books (cbz, cbr), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTF, MOBI и AWZ3.
  • Гибкий подход для использования шрифтов в PDF.
  • Выделение текста и поддержка словарей.
  • Рисуемые от руки аннотации.
  • Текстовые заметки.
  • Поддержка работы с онлайн библиотеками OPDS.
  • Возможность сортировки по названию, дате изменения, по дате последнего чтения.
  • Работа с закладками.
  • Выбор типов файлов для отображения.
  • Возможность настройки пользовательского интерфейса.
  • Возможность сохранения и восстановления настроек и многое другое.
Что нового в EBookDroid 2.4.2.1 для Android?
  • [OPDS] Исправлено открытие информации о книги.
  • Добавлена поддержка YandexTranslate 3.0
  • Добавлен выбор файлового кеша на второй карте памяти
  • [PDF] Убрана отрисовка значков аннотаций в документе
  • [CBX] Исправлен разбор имен файлов
  • Исправлено падение на Android 7
  • Исправлен большой прыжок в документах с расделенными страницами

 
Скриншоты EBookDroid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 790
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Чтение книг
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Отзывы о программе EBookDroid

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