SignEasy для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glykka LLC (dba SignEasy)
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|49,66 Мб
|СКАЧАТЬ
SignEasy — приложение, которое предоставляет простой и быстрый способ поставить свою или получить чужую подпись на документах с помощью телефона или планшета Android. Программа позволяет подписывать, заполнять и отправлять любые форматы - PDF, Word, Excel, Text, Pages, JPG, PNG и т.д., отправлять документы на подпись, подписывать документы из Email, Dropbox, Box, OneDrive, Evernote и Google Drive, хранить все документы в одном месте и иметь к ним доступ с помощью учетной записи SignEasy на своем телефоне или планшете Android либо через браузер.
SignEasy идеально подходит для подписи и заполнения таких документов, как соглашения о конфиденциальности, налоговые декларации, договора о недвижимости, договора аренды, счета, закупочные документы, финансовые контракты, предложения трудоустройства, разрешения, рабочие наряды.
Основные возможности SignEasy:
- Собственная подпись, подпись в присутствии, дистанционная подпись.
- Подписывайте документы сами пальцем или стилусом.
- Получайте подписи клиентов прямо на месте.
- Отправляйте документы на подпись коллегам, клиентам, партнерам - по соседству или по всему миру.
- Неограниченное число подписантов с опцией Freestyle.
- Подпись оффлайн: заполняйте документы, даже если вы не в Сети.
- Добавляйте дату, текст, галочки, логотипы, изображения и т.д.
- Сохраняйте подписи и инициалы для повторного использования.
- Разные цвета чернил, стили текста, форматы дат.
- Сохраняйте оригинальные шаблоны для повторного использования.
- Сохраняйте документы в работе как черновики.
- Добавляйте часто встречающуюся информацию в настраиваемые поля для ускорения заполнения.
- Импорт файлов из других приложений с помощью функции "Открыть в".
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