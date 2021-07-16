SignEasy для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:49,66 Мб
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SignEasy — приложение, которое предоставляет простой и быстрый способ поставить свою или получить чужую подпись на документах с помощью телефона или планшета Android. Программа позволяет подписывать, заполнять и отправлять любые форматы - PDF, Word, Excel, Text, Pages, JPG, PNG и т.д., отправлять документы на подпись, подписывать документы из Email, Dropbox, Box, OneDrive, Evernote и Google Drive, хранить все документы в одном месте и иметь к ним доступ с помощью учетной записи SignEasy на своем телефоне или планшете Android либо через браузер.

SignEasy идеально подходит для подписи и заполнения таких документов, как соглашения о конфиденциальности, налоговые декларации, договора о недвижимости, договора аренды, счета, закупочные документы, финансовые контракты, предложения трудоустройства, разрешения, рабочие наряды.

Основные возможности SignEasy:

  • Собственная подпись, подпись в присутствии, дистанционная подпись.
  • Подписывайте документы сами пальцем или стилусом.
  • Получайте подписи клиентов прямо на месте.
  • Отправляйте документы на подпись коллегам, клиентам, партнерам - по соседству или по всему миру.
  • Неограниченное число подписантов с опцией Freestyle.
  • Подпись оффлайн: заполняйте документы, даже если вы не в Сети.
  • Добавляйте дату, текст, галочки, логотипы, изображения и т.д.
  • Сохраняйте подписи и инициалы для повторного использования.
  • Разные цвета чернил, стили текста, форматы дат.
  • Сохраняйте оригинальные шаблоны для повторного использования.
  • Сохраняйте документы в работе как черновики.
  • Добавляйте часто встречающуюся информацию в настраиваемые поля для ускорения заполнения.
  • Импорт файлов из других приложений с помощью функции "Открыть в".
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