SignEasy — приложение, которое предоставляет простой и быстрый способ поставить свою или получить чужую подпись на документах с помощью телефона или планшета Android. Программа позволяет подписывать, заполнять и отправлять любые форматы - PDF, Word, Excel, Text, Pages, JPG, PNG и т.д., отправлять документы на подпись, подписывать документы из Email, Dropbox, Box, OneDrive, Evernote и Google Drive, хранить все документы в одном месте и иметь к ним доступ с помощью учетной записи SignEasy на своем телефоне или планшете Android либо через браузер.

SignEasy идеально подходит для подписи и заполнения таких документов, как соглашения о конфиденциальности, налоговые декларации, договора о недвижимости, договора аренды, счета, закупочные документы, финансовые контракты, предложения трудоустройства, разрешения, рабочие наряды.

Основные возможности SignEasy: