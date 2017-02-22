Вы активно пользуетесь Telegram на вашем компьютере? Вам иногда бывает лень достать телефон из кармана или вы забыли телефон дома? Тогда к вам на помощь приходит Remote Bot for Telegram.
Remote Bot for Telegram позволяет управлять вашим устройством с помощью бота в Telegram.
Remote Bot for Telegram умеет:
- Отправлять / получать СМС
- Уведомлять о входящих СМС и пропущенных звонках.
- Просматривать список пропущенных звонков
- Определять местоположение устройства
- Искать устройство путем подачи громкого сигнала
- Выводить информацию о батарее
- Управлять громкостью и режимом звонка
Remote Bot for Telegram запускается на вашем устройстве и обеспечивает полную безопасность передачи данных.