Remote Bot for Telegram для Android

Remote Bot for Telegram 1.5.3 для Android

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Описание Remote Bot for Telegram 1.5.3 для AndroidОписание   Скачать Remote Bot for Telegram 1.5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (12,02 Мб) Скриншоты Remote Bot for Telegram 1.5.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Remote Bot for Telegram 1.5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Remote Bot for Telegram 1.5.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Вы активно пользуетесь Telegram на вашем компьютере? Вам иногда бывает лень достать телефон из кармана или вы забыли телефон дома? Тогда к вам на помощь приходит Remote Bot for Telegram.

Remote Bot for Telegram позволяет управлять вашим устройством с помощью бота в Telegram.

Remote Bot for Telegram умеет:

  • Отправлять / получать СМС
  • Уведомлять о входящих СМС и пропущенных звонках.
  • Просматривать список пропущенных звонков
  • Определять местоположение устройства
  • Искать устройство путем подачи громкого сигнала
  • Выводить информацию о батарее
  • Управлять громкостью и режимом звонка

Remote Bot for Telegram запускается на вашем устройстве и обеспечивает полную безопасность передачи данных. 

Скриншоты Remote Bot for Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Удаленное управление

Отзывы о программе Remote Bot for Telegram

Admin

Отзывов о программе Remote Bot for Telegram 1.5.3 для Android пока нет, можете добавить...

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