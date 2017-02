Remote Bot for Telegram

Вы активно пользуетесь Telegram на вашем компьютере? Вам иногда бывает лень достать телефон из кармана или вы забыли телефон дома? Тогда к вам на помощь приходит Remote Bot for Telegram.



Remote Bot for Telegram позволяет управлять вашим устройством с помощью бота в Telegram.



Remote Bot for Telegram умеет: Отправлять / получать СМС

Уведомлять о входящих СМС и пропущенных звонках.

Просматривать список пропущенных звонков

Определять местоположение устройства

Искать устройство путем подачи громкого сигнала

Выводить информацию о батарее

Управлять громкостью и режимом звонка Remote Bot for Telegram запускается на вашем устройстве и обеспечивает полную безопасность передачи данных. Telegram для Android