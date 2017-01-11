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Photo Editor для Android

Photo Editor 1.2.2 для Android

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Описание Photo Editor 1.2.2 для AndroidОписание   Скачать Photo Editor 1.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (26,92 Мб) Скриншоты Photo Editor 1.2.2 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Photo Editor 1.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Photo Editor 1.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Photo Editor - мощный фоторедактор с возможностью создания удивительных фото коллажей, и предлагает пользователю все необходимые инструменты, включая разнообразные наклейки, фоны, добавление текста, кадрирование и многое другое. Включает функции объединения нескольких фотографий с разными кадрами компоновки.

Основные возможности Photo Editor:

  • Полнофункциональных редактор фотографий.
  • Огромной выбор всевозможных макетов и кадров.
  • Возможность изменения цвета рамок, фонов и шаблонов.
  • Управление жестами.
  • Возможность поворота, изменение размера, переворачивание изображений.
  • Сотни фонов и забавных наклеек.
  • Возможность добавить текст и наклейки.
  • Наличие фото эффектов и фильтров.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в социальных сетях.
Скриншоты Photo Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 110
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Photo Editor

Admin

Отзывов о программе Photo Editor 1.2.2 для Android пока нет, можете добавить...

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