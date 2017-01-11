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5 Photo Editor - мощный фоторедактор с возможностью создания удивительных фото коллажей, и предлагает пользователю все необходимые инструменты, включая разнообразные наклейки, фоны, добавление текста, кадрирование и многое другое. Включает функции объединения нескольких фотографий с разными кадрами компоновки. Основные возможности Photo Editor: Полнофункциональных редактор фотографий.

Огромной выбор всевозможных макетов и кадров.

Возможность изменения цвета рамок, фонов и шаблонов.

Управление жестами.

Возможность поворота, изменение размера, переворачивание изображений.

Сотни фонов и забавных наклеек.

Возможность добавить текст и наклейки.

Наличие фото эффектов и фильтров.

Возможность поделиться результатом с друзьями в социальных сетях.