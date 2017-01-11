Photo Editor - мощный фоторедактор с возможностью создания удивительных фото коллажей, и предлагает пользователю все необходимые инструменты, включая разнообразные наклейки, фоны, добавление текста, кадрирование и многое другое. Включает функции объединения нескольких фотографий с разными кадрами компоновки.
Основные возможности Photo Editor:
Полнофункциональных редактор фотографий.
Огромной выбор всевозможных макетов и кадров.
Возможность изменения цвета рамок, фонов и шаблонов.
Управление жестами.
Возможность поворота, изменение размера, переворачивание изображений.
Сотни фонов и забавных наклеек.
Возможность добавить текст и наклейки.
Наличие фото эффектов и фильтров.
Возможность поделиться результатом с друзьями в социальных сетях.