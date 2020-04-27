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Scoompa Video для Android

Scoompa Video 26.7 для Android

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Описание Scoompa Video 26.7 для AndroidОписание   Скачать Scoompa Video 26.7 для AndroidСКАЧАТЬ (39,34 Мб) Скриншоты Scoompa Video 26.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Scoompa Video 26.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Scoompa Video 26.7 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Scoompa Video - отличный инструмент для создания красивых видеороликов из своих слайдов. Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать фото и мгновенно получите шикарное видео со слайд-шоу.
Невероятно простое в использовании, но чрезвычайно мощное, имеющее множество опций индивидуальных настроек, чтобы создать персональный стиль.

Основные функции:

  • Фото - Добавляйте сколько угодно фото из своей галереи, камеры или из сети
  • Оперативность - Мгновенное воспроизведение видео
  • Стили - Выбор из множества стилей видео и анимированные видео-рамки
  • Наклейки - Выбор из более чем 100 наклеек. Поиск доп. наклеек по Интернету прямо из приложения.
  • Музыка - Выбор из множества вариантов звуковой дорожки или импорт собственной.
  • Текст - Добавление текста с помощью более чем 55 разных шрифтов
  • Фильтры - Множество фильтров, чтобы улучшить фото
  • Простые жесты - Простота использования. Интуитивность и быстрота
  • Обмен - Совместное пользование созданным видео с друзьями и родственниками стандартными способами.
  • Видоизменение - Можно править видео в любое время после сохранения.
Scoompa Video
Scoompa Video
Scoompa Video
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 698
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы - Редакторы
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Отзывы о программе Scoompa Video

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