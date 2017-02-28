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5 Стикеры для ВКонтакте - набор бесплатных стикеров для социальной сети ВКонтакте. Стикеры отправляются как реальные стикеры а не в виде картинок! Возможности программы Стикеры для ВКонтакте: Большой и часто обновляемый каталог стикеров.

Поиск по названию, стикеры отсортированы по категориям для удобного поиска.

В коллекции есть уникальные стикеры которых нет в стандартных наборах.

Добавляйте к себе стикеры отправленные другими собеседниками.

Отправляйте ваши собственные png изображения в виде стикеров.

Отправка стикеров в комментарии на стенах, фото и в обсуждения.

Все стикеры в приложении бесплатны.