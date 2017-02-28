Стикеры для ВКонтакте для Android

Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для Android

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Описание Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для AndroidОписание   Скачать Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (11,84 Мб) Скриншоты Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Стикеры для ВКонтакте - набор бесплатных стикеров для социальной сети ВКонтакте. Стикеры отправляются как реальные стикеры а не в виде картинок!

Возможности программы Стикеры для ВКонтакте: 

  • Большой и часто обновляемый каталог стикеров.
  • Поиск по названию, стикеры отсортированы по категориям для удобного поиска.
  • В коллекции есть уникальные стикеры которых нет в стандартных наборах.
  • Добавляйте к себе стикеры отправленные другими собеседниками.
  • Отправляйте ваши собственные png изображения в виде стикеров.
  • Отправка стикеров в комментарии на стенах, фото и в обсуждения.
  • Все стикеры в приложении бесплатны.
Скриншоты Стикеры для ВКонтакте:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Стикеры для ВКонтакте

Admin

Отзывов о программе Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для Android пока нет, можете добавить...

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