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Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для Android
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Стикеры для ВКонтакте - набор бесплатных стикеров для социальной сети ВКонтакте. Стикеры отправляются как реальные стикеры а не в виде картинок!
Возможности программы Стикеры для ВКонтакте:
- Большой и часто обновляемый каталог стикеров.
- Поиск по названию, стикеры отсортированы по категориям для удобного поиска.
- В коллекции есть уникальные стикеры которых нет в стандартных наборах.
- Добавляйте к себе стикеры отправленные другими собеседниками.
- Отправляйте ваши собственные png изображения в виде стикеров.
- Отправка стикеров в комментарии на стенах, фото и в обсуждения.
- Все стикеры в приложении бесплатны.
|Скриншоты Стикеры для ВКонтакте:
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Отзывы о программе Стикеры для ВКонтакте
Admin
Отзывов о программе Стикеры для ВКонтакте 1.3.4.2 для Android пока нет, можете добавить...
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