Phoenix OS - операционная система на основе Android, которую можно использовать на планшетах, ноутбуках, настольных ПК, любом оборудовании с большим экраном. Позволяет запускать мобильную операционную систему от Google на персональном компьютере или ноутбуке. Поддерживает стандартные действия настольных операционных систем и более 1000 Android-приложений.
С помощью данного приложения вы можете записать систему на флешку или установить на жесткий диск параллельно с основной системой. Ось не перегружена лишними приложения и включает в себя только необходимые предустановленные утилиты, такие как: веб-браузер, офисный пакет, текстовый редактор, музыкальный проигрыватель, просмотрщик изображений, калькулятор и т.д.
Особенности приложения:
Классическое меню "Пуск", через которое можно запускать программы, изменять настройки системы и другие функции. Меню "Пуск" может быть на весь экран, так можно будет видеть больше установленных программ.
Мультизадачная работа, высокая эффективность. Поддерживает многооконность и мультизадачность. Можно удобно переключатся между открытыми программами.
Легкое управление файлами:
Поддерживает организованную работу с файлами.
Работа в локальной сети.
Всесторонний поиск.
Работа с мышкой.
Управление окнами.
Работу с архивами.
Поддержка стандартных "горячих" клавиш.
Центр уведомлений, в котором можно управлять уведомлениями и устанавливать значки для быстрой настройки.
Браузер Stardust Browser:
соответствует стандартам современных сайтов;
просмотр многих страниц одновременно;
на основе движка Chromium;
удаление рекламы
Ресурсы системы регулируются автоматически.
Управление программами:
Фоновые программы выключены полностью, чтобы обеспечить стабильность системы.
Защита от автоматического переключения программ.
Автоматическая очистка памяти.
Периодическая проверка системы.
Миллионы Android программ и игр на выбор.
После установки приложения, выбор Phoenix OS будет в списке систем при загрузке ПК.
Что нового в Phoenix OS 1.2.1-258?
Исправлены падения для некоторых приложений
Оптимизирована совместимость приложений
Обновлено ядро Linux до версии 4.9
Заменены предустановленные приложения
Заменены иконки панели задач
CZTextEdit: Было исправлено, что слова повторялись при использовании сочетания клавиш для вставки.