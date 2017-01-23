Phoenix OS для Windows

Phoenix OS 1.2.1-258

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Phoenix OS 1.2.1-258Описание   Скачать Phoenix OS 1.2.1-258СКАЧАТЬ (503,94 Мб) Скриншоты Phoenix OS 1.2.1-258Скриншоты (7)   Статистика Phoenix OS 1.2.1-258Статистика   Отзывы о Phoenix OS 1.2.1-258Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Phoenix OS - операционная система на основе Android, которую можно использовать на планшетах, ноутбуках, настольных ПК, любом оборудовании с большим экраном. Позволяет запускать мобильную операционную систему от Google на персональном компьютере или ноутбуке. Поддерживает стандартные действия настольных операционных систем и более 1000 Android-приложений.

С помощью данного приложения вы можете записать систему на флешку или установить на жесткий диск параллельно с основной системой. Ось не перегружена лишними приложения и включает в себя только необходимые предустановленные утилиты, такие как: веб-браузер, офисный пакет, текстовый редактор, музыкальный проигрыватель, просмотрщик изображений, калькулятор и т.д.

Особенности приложения:

  • Классическое меню "Пуск", через которое можно запускать программы, изменять настройки системы и другие функции. Меню "Пуск" может быть на весь экран, так можно будет видеть больше установленных программ.
  • Мультизадачная работа, высокая эффективность. Поддерживает многооконность и мультизадачность. Можно удобно переключатся между открытыми программами.
  • Легкое управление файлами:
    • Поддерживает организованную работу с файлами.
    • Работа в локальной сети.
    • Всесторонний поиск.
    • Работа с мышкой.
    • Управление окнами.
    • Работу с архивами.
  • Поддержка стандартных "горячих" клавиш.
  • Центр уведомлений, в котором можно управлять уведомлениями и устанавливать значки для быстрой настройки.
  • Браузер Stardust Browser:
    • соответствует стандартам современных сайтов;
    • просмотр многих страниц одновременно;
    • на основе движка Chromium;
    • удаление рекламы
  • Ресурсы системы регулируются автоматически.
  • Управление программами:
    • Фоновые программы выключены полностью, чтобы обеспечить стабильность системы.
    • Защита от автоматического переключения программ.
    • Автоматическая очистка памяти.
    • Периодическая проверка системы.
  • Миллионы Android программ и игр на выбор.

После установки приложения, выбор Phoenix OS будет в списке систем при загрузке ПК.

Что нового в Phoenix OS 1.2.1-258?
  • Исправлены падения для некоторых приложений
  • Оптимизирована совместимость приложений
  • Обновлено ядро Linux до версии 4.9
  • Заменены предустановленные приложения
  • Заменены иконки панели задач
  • CZTextEdit: Было исправлено, что слова повторялись при использовании сочетания клавиш для вставки.
Скриншоты Phoenix OS:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 308
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе Phoenix OS

Admin

Отзывов о программе Phoenix OS 1.2.1-258 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Viber

KMPlayer

Opera

WavePad

CheMax

The Bat! Voyager

Notepad++

CCleaner

Google Earth

EMDB

Calibre

USDownloader

Snappy Driver Installer

Light Alloy

SUMo

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

BitDefender Free Edition

 
 