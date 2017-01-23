Phoenix OS - операционная система на основе Android, которую можно использовать на планшетах, ноутбуках, настольных ПК, любом оборудовании с большим экраном. Позволяет запускать мобильную операционную систему от Google на персональном компьютере или ноутбуке. Поддерживает стандартные действия настольных операционных систем и более 1000 Android-приложений.

С помощью данного приложения вы можете записать систему на флешку или установить на жесткий диск параллельно с основной системой. Ось не перегружена лишними приложения и включает в себя только необходимые предустановленные утилиты, такие как: веб-браузер, офисный пакет, текстовый редактор, музыкальный проигрыватель, просмотрщик изображений, калькулятор и т.д.

Особенности приложения:

Классическое меню "Пуск", через которое можно запускать программы, изменять настройки системы и другие функции. Меню "Пуск" может быть на весь экран, так можно будет видеть больше установленных программ.

Мультизадачная работа, высокая эффективность. Поддерживает многооконность и мультизадачность. Можно удобно переключатся между открытыми программами.

Легкое управление файлами: Поддерживает организованную работу с файлами. Работа в локальной сети. Всесторонний поиск. Работа с мышкой. Управление окнами. Работу с архивами.

Поддержка стандартных "горячих" клавиш.

Центр уведомлений, в котором можно управлять уведомлениями и устанавливать значки для быстрой настройки.

Браузер Stardust Browser: соответствует стандартам современных сайтов; просмотр многих страниц одновременно; на основе движка Chromium; удаление рекламы

Ресурсы системы регулируются автоматически.

Управление программами: Фоновые программы выключены полностью, чтобы обеспечить стабильность системы. Защита от автоматического переключения программ. Автоматическая очистка памяти. Периодическая проверка системы.

Миллионы Android программ и игр на выбор.

После установки приложения, выбор Phoenix OS будет в списке систем при загрузке ПК.